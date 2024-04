Intervenen 848 kg d'haixix en dos operacions contra el narcotràfic a Figueres i Badalona

Els funcionaria del Servei de Vigilància de Duanes han intervingut 848 kg d'haixix en dos operatius contra el narcotràfic a Badalona i Figueres. El primer d'ells va ser a la localitat barcelonina, quan l'Agència Tributària va intervenir tres enviaments de paquets cap a Itàlia amb estufes industrials que amagaven droga. Això va permetre detenir quatre persones i interceptar 430 kg d'haixix, un revòlver, dues pistoles i 34.000 euros en efectiu. Per altra banda, el servei de Duanes va aturar un camió a Figueres que transportava 381 kg d'haixix distribuïts en deu paquets dins d'un compartiment amagat. Els cinc detinguts ja han passat a disposició judicial i quatre d'ells han ingressat a presó.

En l'operatiu de Badalona, l'Agència Tributària va començar a investigar el cas al desembre. En aquell moment, es va intervenir tres enviaments amb destí a Itàlia que tenien remitents amb identitats falses. A dins hi havia estufes industrials amb 37 kg d'haixix i 12 més de marihuana amagats. A partir d'aquí, el Servei de Vigilància de Duanes va començar a investigar les identitats reals dels remitents i va localitzar el punt des d'on es feien els enviaments.

A partir d'aquí, amb l'autorització judicial pertinent, es va organitzar un dispositiu la matinada del 5 d'abril per entrar en dos domicilis on s'amagava la droga per enviar-la posteriorment. Com a resultat d'aquest operatiu es van detenir dues persones de nacionalitat italiana i dues més de nacionalitat marroquina. A més, en els escorcolls van trobar-hi 430 kg d'haixix, dues pistoles, un revòlver, munició, 34.000 euros en efectiu, dues màquines per envasar al buit i una furgoneta amb doble fons que s'havia fet servir per traslladar l'haixix.

La segona operació en contra del narcotràfic es va fer en un control de la sortida 4 de l'AP-7, en un dels accessos de Figueres. En aquest punt, el Servei de Vigilància de Duanes de Girona inspeccionava diversos vehicles de mercaderies per comprovar la documentació i les càrregues que portaven i fer inspeccions oculars a dins dels remolcs.

Un dels camions que van trobar tenia el cap tractor amb matrícula del Marroc i el remolc amb matrícula espanyola. Això va fer aixecar sospites dels funcionaris i posteriorment encara els en va despertar més l'actitud nerviosa i esquiva del conductor per l'absència de càrrega del remolc. El camioner assegurava que venia d'Algeciras i anava cap a França per a carregar envasos. Els funcionaris van examinar el remolc i van trobar-hi un compartiment amagat amb doble fons. A dins hi havia deu paquets amb haixix. Tots ells pesaven 381 kg. El camioner va acabar detingut i van requisar la droga.

Els cinc detinguts en les dues operacions ja han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional per a quatre d'ells.