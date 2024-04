El Triumvirat Mediterrani de l'Escala, amb una quarantena d'actes, incorpora activitats sobre la gastronomia

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani comptarà en la 28 a edició amb una quarantena d'activitats. El programa incorpora novetats amb activitats sobre la gastronomia com tallers o el sopar romà. La fira se celebrarà el 4 i 5 de maig entre el MAC Empúries i el nucli antic.

“Aquest any és un triumvirat on hi destaca l'activitat gastronòmica en diferents formats, des de tallers, conferències fins a l'experiència gastronòmica el peix blau cap al mar. La intenció és potenciar l'interès gastro-cultural com a tret diferenciador al municipi”, remarca el regidor de Promoció Econòmica i Turística, Martí Guinart.

El dissabte es faran bona part de les activitats a Empúries, amb visites romanes, tallers d'oficis i artesans romans i exhibicions de tàctica militar romana.

El MAC-Empúries també ofereix una visita a l'audiovisual del criptopòrtic de la Domus dels Mosaics i el bateig del nou gegant de la Colla Gegantera Emporion. Precisament, aquesta colla de nova creació és la responsable d’una de les novetats gastronòmiques. Es tracta de la recuperació del sopar romà. Es farà el dissabte a la nit, a la plaça Víctor Català.

En l'àmbit gastronòmic destaca un taller familiar sobre el Garum, un preparat culinari que en època romana s'utilitzava en la condimentació de peixos, carns, verdures i altres plats. Es tracta d’un taller a càrrec de Kuanum, divulgadors culturals i especialistes en arqueogastronomia.

Al nucli antic, la jornada de dissabte inclou també un taller per a nens sobre “els dolços del passat” i un altre per a adults, “tastem el passat”, així com una conferència sobre “les salses del passat”. Totes aquestes activitats gastronòmiques es fan amb la col·laboració d’Aion Culinary.

Lluita de gladiadors

El diumenge, la programació es concentra al nucli antic, amb activitats de reconstrucció històrica, la tradicional lluita de gladiadors o les demostracions del campament i les tàctiques militars romanes.

Entre les novetats del diumenge, hi ha l’experiència gastronòmica “El peix blau cap a mar”. Es tracta d’una conferència amb 2 tastets de peix blau, acompanyats d'un tast de 3 vins elaborats amb recipients especials que ens permetran entendre la conservació del vi al llarg de la història, tot connectant-lo amb la narrativa del consum de peix al llarg del temps (a càrrec de la Gastronòmica i de Cristina Caparros, dona d'una família pescadora del barri de la Barceloneta de Barcelona i armadora des dels 19 anys. Llicenciada en química i doctora en biotecnologia industrial).