Els productors de musclo del Delta preveuen que totes les cries provinguin de Roses entre els pròxims quatre i sis anys

Els productors de musclo del Delta preveuen que entre el 80% i el 100% de les cries provinguin de Roses en un període d'entre quatre i sis anys. Enguany es recolliran els primers musclos criats a la badia de Roses i que han crescut a la badia dels Alfacs i el Fangar. El projecte busca adaptar aquesta producció al canvi climàtic i dependre menys de la llavor d'altres països, com Itàlia o Grècia. En aquesta primera ocasió, s'han utilitzat 26.000 quilos de cria i la previsió és recollir-ne 50.000. En conjunt, la campanya s'enceta amb bones perspectives de producció i qualitat; el gerent de la Federació de Productors de Mol·lusc del delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, ha quantificat que es produiran tres milions de quilos de qualitat "excel·lent".

La campanya del musclo s'ha encetat aquest divendres oficialment des de la badia dels Alfacs, on s'hi concentra el 90% de les muscleres del Delta. En aquest espai n'hi ha una norantena, que juntament amb la setantena que es troben a la badia del Fangar, es calcula que es produiran tres milions de musclos. És la previsió que fa la Federació de Productors de Mol·lusc del delta de l'Ebre, que es mostra optimista tant a curt termini com a llarg termini.

En aquest context, es preveu extreure fins a 50.000 quilos de musclos criats prèviament a la badia de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc d'una aliança entre productors gironins i ebrencs. Es tracta d'un projecte conjunt amb què es busca d'una banda adaptar aquesta producció i fer-la més resilient al canvi climàtic en termes de salinitat i temperatures de l'aigua i de l'altra, promoure un salt qualitatiu en aquest mol·lusc. "La llavor com més a prop, millor; el transport sempre és un estrès per a la llavor i el que hem comprovat enguany és que s'està comportant d'una manera òptima", ha constatat Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Mol·lusc del delta de l'Ebre.

Aposta per la cria de proximitat

El projecte ha seguit endavant després d'una prova pilot exitosa, on s'ha pogut comprovar l'adaptabilitat de les cries provinents de Roses a les badies del Delta. En aquesta primera ocasió, aquesta llavor representa menys de l'1% del total de la producció, però la intenció és aconseguir que en un període d'entre quatre i sis anys, totes les cries de musclo siguin de proximitat i no s'hagi de dependre del mercat internacional, com fins ara.

La proposta, que compta amb el suport del departament d'Acció Climàtica, espera desplegar-se en la seva totalitat de forma progressiva. El director territorial d'Acció Climàtica a Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, ha remarcat que per fer-ho possible caldrà superar qüestions administratives i tècnics per anar augmentant el transport d'aquestes llavors. Malgrat tot, Gómez ha posat en valor la importància de comptar amb producte de proximitat i d'alta qualitat.