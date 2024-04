Rememoraran els antics pelegrinatges amb la pujada a peu al monestir de Sant Pere de Rodes

Rememoraran un any més els antics pelegrinatges d'època medieval a la comarca amb una pujada a peu al monestir de Sant Pere de Rodes des de nou poblacions properes. El monestir farà una jornada de portes obertes i hi haurà música. La celebració commemora l'inici de l'Any Sant 2024. Per commemorar l'any s'han fet reproduccions d'una de les pellofes (monedes en curs dins els monestirs) descoberta durant una excavació.

Els participants en la pujada a peu, el 5 de maig, sortiran des del Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà i la Vall de Santa Creu

Durant els pelegrinatges a l'època medieval, els pelegrins buscaven el perdó dels seus pecats. Durant l'edat mitjana, l'abadia vivia el seu moment àlgid, amb l'afluència de pelegrins procedents de moltes parts del món, durant les celebracions dels Anys Sants. Els monjos celebraven aquesta festa des del segle XIV, quan la diada de la Santa Creu, el dia 3 de maig, s'esqueia en divendres.

Jornada de portes obertes

El monestir farà jornada de portes obertes durant tot el dia i aquesta estarà amenitzada amb la música popular d'Extremòfils. A les 12 del migdia es podrà gaudir, dins de l'església del monestir, d'un concert commemoratiu de l'Any Montserrat Vayreda interpretat pel grup Mini-Stress.

Una vegada els caminants inscrits arribin al monestir gaudiran d'un esmorzar i se'ls atorgarà de forma gratuïta la pellofa commemorativa de l'Any Sant 2024. Un gest que també es va repetir els anteriors anys Sants 2013 i 2019, així com el 2022, quan es va fer entrega de la pellofa extraordinària per la celebració del mil·lenari de la consagració de l'església.

Es posarà a disposició per tots els participants de la pujada un autobús per retornar als pobles de sortida. L'autocar sortirà a les 13:30 h de l'aparcament de la Pallera i la ruta de retorn de l'autobús començarà per Vilajuïga i continuarà per Llançà, el trencant de la Vall de Santa Creu, la Selva de Mar, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera i Pau.

Reproduccions de pellofes

Les pellofes eren monedes de curs intern dins els monestirs, fetes d'un aliatge d'estany, coure i plom amb les que l'abat recompensava els monjos de la comunitat que havien acomplit correctament les seves tasques espirituals. Per a commemorar les celebracions d'Any Sant s'han fet reproduccions d'una de les pellofes descobertes en les excavacions arqueològiques de Sant Pere de Rodes.

El departament de Cultura, l'Associació Via Pirena, el Parc Natural del Cap de Creus, i els ajuntaments del Port de la Selva i de la resta del cap de Creus, en col·laboració amb associacions locals i voluntaris, organitzen la pujada a peu pels antics camins que uneixen els nou pobles amb el monestir.