Roses obre la temporada de creuers amb la visita del Sea Cloud II

Roses ha obert avui la temporada de creuers amb l'arribada del vaixell Sea Cloud II. Amb un centenar de passatgers és la primera de les nous escales previstes. En total s'esperen que arribin uns 1500 passatgers.

Justament demà arribarà el segon, La Belle des Océans. Té una escala compartida amb el port de Palamós on arribarà al matí, i a la tarda, a Roses.

El Sea Cloud ha estrenat la temporada amb 75 passatgers, la majoria nord-americans. Està previst que visitin la població i conenguin els principals atractius culturals, històrics i gastronòmics.

El vaixell ha arribat a la una del migdia procedent del port de Barcelona, ha fondejat a la badia i preveu marxar a les set de la tarda cap al port francès de Séte.

Amb bandera de Malta té una eslora de 117 metres.

És el primer dels nou previstos. La resta de línies de creuers previstes són: Croisieurope, Mystic, Sebourn, Seadream i The Ritz Carlton. Destaca, segons Ports de la Generalitat, el retorn del Seabour a aigües empordaneses amb escala inaugural del creuer Seabourn Ovation, així com l'escala inaugural del IIma, de la companyia The Ritz Carlton. Es tracta de dos creuers que rebran una mètopa per commemorar la seva primera visita al port de Roses. A més, visitaran la badia La Belle des Océans, World Traveller, Seadream I i Seadream II.

SeaClouII Roses 2 fondejat a la badia de Roses. / Ports de la Generalitat

53.000 passatgers a la Costa Brava

La temporada per als ports de Roses i Palamós suposarà l'escala de 61 vaixells, l'arribada de 53.000 passatgers i un impacte de 5,1 milions d'euros. Suposa un increment d'1,3% de passatgers i un 15% en escales. A Roses, respecte a l'any passat, passen de cinc a nou escales.

Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria dels creuers porten turistes nord-americans i del mercat europeu. Aquesta temporada, el 50% dels creuers que vindran seran del mercat nord-americà i el 50% d'Europa.