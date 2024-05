Circula quadriplicant la taxa d'alcohol i acaba accidentat contra el mur d'una casa a Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut un conductor per conduir quadruplicant la taxa d'alcohol i tenir un accident. Els agents han rebut l'avís la matinada d'aquest dijous d'un vehicle que havia sortit de la carretera i havia xocat contra el mur d'una casa. En arribar al lloc, la patrulla ha localitzat i identificat el conductor, amb signes evident d'anar sota els efectes de l'alcohol. Els agents li han fer la prova d'alcoholèmia i ha donat positiu, multiplicant per quatre la taxa d'alcohol permesa. Com que el conductor no tenia domicili conegut, l'han detingut com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària.