Les Creus de Maig omplen la ciutat de Figueres en un dels dies grans de Fires

Les creacions de les Creus de Maig han omplert aquest divendres places i carrers de Figueres en un dels dies grans de les Fires, el 3 de maig. Fins a 20 entitats i associacions han participat en aquesta edició, un increment respecte a l’any passat que van ser 12.

El premi al millor disseny ha estat per «Calidoscopi» de l’Associació de Veïns del Cendrassos. A la millor composició floral per al CRE Vilatenim amb la creu «Les verdures surten per la festa»; la més original per «Eixample, 40 anys fent bari» de l’AAVV de l’Eixample; a la més tradicional per l’AAVV Enric Morera per la creació «Les dues mirades», i la més dalinana per AAVV Horta de l’Hospital per la creu «Al veí universal».

La ciutat ha comptat aquest divendres amb múltiples activitats i els concerts de la nit del Rampell.

Premi a la Creu de Maig amb millor disseny / Ajuntament de Figueres