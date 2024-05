L'Escala ven la casa del pintor Ramis i l'oposició ho titlla "d'immoral"

L’Ajuntament de l’Escala ha adjudicat la venda de la Can Ramis per 501.000 euros a l’empresa Pla de Pelacalç SL, l’única oferta del procés d’alineació de la finca. Quatre dels cinc grups de l’oposició (ERC, Gent de l’Escala, Alternativa per l’Escala i Junts) van qualificar l’operació «d’immoral» perquè «ho estan fent en contra la voluntat de la família». L’operació es va aprovar amb els vots del govern i l’abstenció d’En Comú Podem. L’alcalde, Josep Bofill, va defensar la venda, la necessitat d’equilibrar els comptes i va manifetar que els diners es faran servir per un projecte que tenen en ment.

La finca Can Ramis està al número 36 del carrer Perxel. Hi va viure el pintor Rafel Ramis (1912-1991). Vuit anys més tard de la seva mort, el 1999 va passar a ser de titularitat municipal. Es va acordar amb la vídua habilitar un espai per l’obra que seria catalogada. El govern en anunciar la venda va manifestar que el que s’ha de posa ren valor no és la finca, sinó l’obra pictòrica que avui està catalogada i protegida al Museu de lAnxova i la Sal. També que el govern amb la venda es comprometien a promoure pel poble l’adquisició de finques que fossin realment significatives pel relat cultural i patrimonial del nostre poble.

L’oposició no va estar d’acord amb la decisió i va iniciar una campanya en contra. Va presentar al·legacions i va recollir signatures, cinc-centes. El procés es va aturar, però al ple celebrat dilluns es va aprovar l’adjudicació a l’únia oferta presentada, que oferira 150.000 euros més que el preu de sortida.

Els quatre grups de l’oposició que van iniciar conjuntament la campanya ho van considerar «immoral».

L'oposició ho critica

En representació dels grups, Etna Estrems, va defensar que «avui l’Escala donarà llum verda a la venda de la casa taller d’una de les personalitats culturals més importants que ha tingut l’Escala» i va afegir que «el més greu de tot això és que vostès ho fan en contra de la voluntat de la família Ramis». Els va retreure que s’han fet propostes per recuperar l’espai pel poble on s’exposi l’obra del pintor i «mai s’han volgut asseure a parlar d’aquestes propostes». Pels grups, amb la venda «malmeten la reputació de l’Ajuntament» perquè «qui ha de tornar a confiar en un ajuntament que signa un compromís amb tu, i el trenca quan ja t’has mort, quan ja no pots al·legar res, quan ja no pots dir res?». El que consideren del tot «immoral». Els grups, excepte Junts que no havia pogut assistir al ple, van votar-hi en contra.

En Comú Podem, en canvi, es va abstenir perquè no s’havia argumentat a què es destinarien els diners.

L’alcalde va informar que respecte al procediment, la justificació moral o històrica s’havia respost a l’escrit d’al·legacions. I va defensar que el govern «té l’obligació d’equilibrar els comptes d’ingressos i despeses» i va dir que «fem compres de patrimoni quan creiem que hi ha un discurs darrere, com s’ha fet amb Vilanera o la Palmera». Els diners de la venda s’utilitzaran per un projecte que té en ment el govern i que es va preferir no avançar per no alterar les negociacions.