Presó per un dels detinguts de la banda que robava fent-se passar per policies a l'Alt Empordà

El Jutjat d'Instrucció 4 de Figueres ha acordat presó per un dels detinguts per cometre presumptament robatoris violents a cases de l'Alt Empordà fent-se passar per policies. Avui han passat a disposició judicial, i el jutge ha decidit posar a la presó de forma provisional a un dells i mantenir la situació de llibertat als altres quatre a l'espera del judici. Amb tot, els ha imposat compareixences cada quinze dies al jutjat i també els ha retirat el passaport per impedir que puguin escapar-se per eludir la justícia.

Segons indica el seu advocat, Benet Salellas, no s'han aportat indicis clars de la participació dels detinguts tenint en compte la gravetat dels fets imputats, i per això s'ha resolt mantenir-los la llibertat. Se'ls acusa de participar en tres robatoris violents, dos d'ells en temptativa, i per pertinença a grup criminal.

Hi ha un cinquè detingut a qui li van intervenir tres sacs de marihuana en un escorcoll i que també ha passat a disposició.

Robatoris de droga

Els Mossos d'Esquadra van fer les detencions dimarts al matí després de dur a terme set escorcolls a habitatges de Figueres i Vilamalla. Segons el cos policial, la banda es dedicava especialment a entrar a cases on hi havia droga, simulant que eren agents. A banda de les substàncies, els detinguts també s'emportaven altres objectes.

En total, els Mossos van fer set escorcolls en domicilis de Figueres i Vilamalla, un dels quals al carrer Tarragona de Figueres. Ha estat en aquest carrer on els policies també van requisar un cotxe dels arrestats.