L'Escala busca un futur al Mas Vilanera i el seu entorn

El Mas Vilanera (XVI) de l’Escala i el seu entorn, amb nombroses restes arqueològiques, podria haver-se convertit, si hagués prosperat un antic projecte, en un gran camp de golf. Ara l’ajuntament, després de comprar primer els terrenys del voltant i després l’edifici per 1,3 milions, engega obres per anar consolidant-lo amb un objectiu futur d’impulsar un projecte que encara no està concretat. Però com apuntava el regidor de Cultura, Martí Guinart, «ho estem treballant i ho estem consolidant perquè abans d’anar a demanar un projecte, hem de mirar que no ens caigui a sobre».

El govern municipal ha donat llum verda al projecte de reparació i conservació de cobertes a la finca per 265.000 euros. El regidor va explicar durant el ple d’aprovació que «es tracta d’una intervenció en dos cossos diàfans i lluminosos, espais que poden ser polivalents funcionals».

Que a la finca s’hi ha d’intervenir per evitar que s malmeti més hi van estar d’acord tots els grups polítics. Però també es va evidenciar que fins ara no s’ha decidit quin ús tindrà el mas i l’entorn carregat d’història vinculada a l’agricultura, però també a projectes i descobertes arqueològiques.

Urbanisme va denegar el 2003 la construcció d’un camp de golf a la zona de Vilanera. El projecte aprovat el 1995 pretenia construir més de tres-cents habitatges i un camp de golf al voltant de la masia. Això va generar una forta oposició de grups ecologistes.

Tomben el camp de golf

El 2007 el Tribunal Superior va aturar definitivament el golf. El 2018 l’ajuntament va decidir comprar les 33 hectàrees de terreny per 180.000 euros i continuava negociant per la compra del mas. Es tracta de terrenys que actuen com a únic connector biològic entre els parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Però hi ha més elements importants, perquè les prospeccions realitzades durant l’intent de construir un camp de golf van posar al descobertes restes arqueològiques. I amb els anys s’han anat fent excavacions.

S’hi va localitzar una necròpolis d’incineració del Bronze Final i la primera edat del Ferro o restes de construccions d’enterraments d’època romana. Es va descobrir una estructura funerària que es remuntaria al neolític mig (al voltant del 4.500 a.C). Les excavacions el 2023 van servir per localitzar un nou edifici ibèric. I aquest mateix any van documentar més tombes de la necròpolis de la primera edat del Ferro. Es tracta dels terrenys del voltant del Mas que data del segle XVI situat a tocar la carretera que uneix l’Escala i Albons. Està declarat Bé Cultural d’Interès Local.

El mas va anar creixent en funció de les necessitats agrícoles i inicialment hi havia només una torre de defensa. Els terrenys de Vilanera inclouen espais d’un alt interès històric, com són les restes del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera (fundat el 1328 i abandonat a inicis del segle XV).

La regidora de Montserrat Caldés (Gent de l’Escala) va posar sobre la taula en l’aprovació de les obres que «com pot ser que no hi hagi un pla director del mas i el seu entorn», un espai amb un «valor arquitectònic, paleontològic, arqueològic ,mediambiental i paisatgístic» i com pot ser «que encara no sapiguem a què dedicarem aquest espai».

El regidor de Cultura va explicar que abans d’impulsar un projecte, l’edifici havia de ser de l’Ajuntament i que serà un projecte «que haurà de sumar la Generalitat, la Diputació, universitats i segurament altres institucions». Per això, iniciar la consolidació es considera un dels primers passos per donar una nova vida al mas.