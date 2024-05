La falta de pressupost ajorna els contractes pels prototips del parc eòlic marí de Roses

La falta de pressupost obliga a ajornar la signatura dels contractes amb les empreses que han d'instal·lar prototips a la plataforma d'eòlica marina prevista al golf de Roses, Plemcat. En una resolució de finals de març, la comissió del Plemcat informava que la concreció de les condicions dels contractes a formalitzar entre l'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya (IREC) -que es fa càrrec del projecte- i els adjudicataris quedava "temporalment posposada fins a nou avís" i, per tant, la firma dels contractes, també. "La no aprovació dels pressupostos de la Generalitat que cofinancien el Plemcat obre un nou escenari", recull la resolució. Un escenari, però, que no afectaria al projecte perquè la tramitació del Plemcat es manté.

Fa uns mesos, l'IREC va seleccionar les tres empreses que han d'instal·lar prototips a la plataforma d'assaig Plemcat, al golf de Roses (Alt Empordà). Una de les empreses que promou el parc Tramuntana, la companyia basca Sener, és la que va obtenir millor puntuació. La segona que va aconseguir més punts és la catalana X1 Wind i la tercera, la canària Esteyco. L'adjudicació incloïa tres empreses més -Brezo Energy i Proyectos Renovables Innovadores- en llista d'espera per si hi hagués alguna renúncia.

Mentrestant, s'han fet algunes prospeccions sobre el fons marí on ha d'anar la plataforma i es preveia començar els tràmits de licitacions properament però, de moment, els contractes hauran d'esperar.

Prototips

Els prototips tenen com a objectiu proporcionar informació sobre la viabilitat, l'impacte ambiental o la incidència en la biodiversitat que poden tenir els molins marins. La informació ha de servir per poder incidir en el concurs dels parcs comercials.

Des d'Acció Climàtica asseguren que el projecte continua en peu, però admeten que la falta de pressupost obliga a aturar actuacions com aquesta perquè, tot i que compten amb una subvenció de 30 MEUR de la convocatòria 'Redmarinas', el conjunt de la intervenció està valorada en 80 milions. El projecte de pressupostos aprovat pel Govern preveia 16 milions d'euros per a la plataforma d'assaig.

La previsió és que sigui una realitat abans d'acabar el 2025, tal i com estableix la convocatòria 'Redmarinas', però caldrà veure si aquest retard acaba alterant els terminis anunciats.