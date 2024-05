Festival solidari de dansa i desfilada de moda al teatre de Roses

El Teatre Municipal de Roses acollirà diumenge la tercera edició del festival solidari organitzat per We Love Uganda per a recollir fons per a beques d'educació. Un centenar de nens participaran a l'esdeveniment, en actuacions o desfilant, que se celebrarà el diumenge a les sis de la tarda.

Els models infantils i adults, coordinats per l’agència Piùbella Models, lluiran dissenys de les botigues Còmic i Strena’t de Roses i les botigues Bonet i Zeeman de Figueres.

La desfilada oferirà actuacions a càrrec d’alumnes de l’escola Mónica Lucena de Figueres i Empuriabrava i del Club Gimnàstica Rítmica de Roses que intervindrà amb diferents coreografies.

Una cinquantena de nens desfilaran portant els models de les botigues col·laboradores. La resta dels participants formen part del Club de Gimnàstica i l'escola Mònica Lucena.

Els fons recaptats seran per l’escolarització de nens i nenes de famílies vulnerables d’Entebbe, a Uganda. El donatiu solidari és de 8 euros.

Suport als infants

L’entitat va començar el 2019 per ajudar l’escola-orfenat New Life-Abba House. Va treballar en diferents projectes, des de cobrir les necessitats bàsiques durant la pandèmia, a equipar les habitacions per a la cinquantena de nens de l’orfenat. Col·laboren puntualment en projectes d’associacions ugandeses. Totes les accions estan adreçades a donar suport als infants i famílies vulnerables de la comunitat.

El 2022 engeguen el projecte de beques d’educació i han escolaritzat joves a secundària i a primària. Durant l’any organitzen activitats culturals i d’oci per a recollir fons. Per aquest acte han comptat amb la col·laboració dels establiments comercials, l'agència PiùBella Models i l’Ajuntament de Roses. La pròxima activitat prevista serà un festival benèfic de cant al Cercle Sport Figuerenc el 8 de juny a la tarda.