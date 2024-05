Un simposi a l'Escala reclama més educació i informació sobre l'esclavatge

El Simposi Internacional sobre l'Esclavatge i les seves seqüeles, celebrat avui al Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, ha reclamat més educació i informació sobre aquesta qüestió.

El Simposi Internacional sobre l'Esclavisme celebrat a l'Escala. / Ajuntament de l'Escala

Durant tota la jornada s'han portat a terme diferents ponències a la localitat empordanesa, una d'elles anomenada "El repte dels museus i la societat davant del relat de l’esclavatge”. El simposi ha finalitzat amb un concert de kora i la lectura de les conclusions del simposi per part d'Elvira Mata, presidenta honorària de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània. En aquest sentit, les conclusions que han explicat són les següents:

Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat que el tema de l’esclavatge sigui inclòs en els programes curriculars. Els museus han d’impulsar la reflexió sobre les qüestions relatives i d’aquesta forma assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) Cal incentivar els programes de recerca sobre aquesta qüestió, en especial els de les col·leccions dels museus relatius a aquest tema Cal reescriure la història per tal de que sigui compartida Cal fer un pas endavant i reconèixer la participació de l país en el tràfic transatlàntic de persones esclavitzades Els ponents i els participants aplaudeixen i feliciten a l’Ajuntament de l’Escala I al Museu per la iniciativa Es considera imprescindible la reflexió de les seqüeles del tràfic de persones esclavitzades. Felicitar que el Museu de l'Escala hagi estat convidat a formar part de la xarxa de museus europeus que treballen de forma conjunta en el tema de l’esclavatge El debat ha estat ric i profitòs alhora que ens ha mostrat el camí que ens queda per recòrrer Denunciar el racisme estructural de la nostra societat i les seves desigualtats

"El passat esclavista no és aliè a la societat Catalana, hi vam participar activament, un passat que ens hem d’atrevir a mirar d’una forma honesta i objectiva. Els museus han de ser partíceps d’aquesta mirada enrere, com a llocs de preservació i de difusió de l passat, llocs també de cultiu de l’esperit crític i de defensa i promoció de determinats valors. Des del Museu de l’Escala ens hem volgut sumar a la difusió de la història de l’esclavatge que es porta a terme des de diferents museus del món, sota els auspicis de la UNESCO i de l’ICOM, per acompanyar la reflexió de l fet històric històric i les seves conseqüències, i fomentar de forma decidida la cultura de la pau, aportant també la mirada africana sobre aquest tema", ha remarcat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala, Martí Guinart.

"És paradoxal el molt que podem saber d’alguns aspectes de la història del nostre país i el molt poc que en podem saber d’altres. Catalunya és avui el país que és perquè una part molt important de la nostra burgesia es va enriquir obscenament amb el tràfic d’esclaus africans. Reconèixer aquesta part de la nostra història ens pot fer sentir malament en certa manera, és una part incòmoda, lletja del que vam ser, i ens obliga a replantejar-nos la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. Si volem ser realment una societat madura, una societat que vol avançar i ser cada dia més justa, més equitativa, més integradora, més sana, cal que mirem enrere i assumim la nostra part de responsabilitat en la història, per fosca que sigui", ha afegit el regidor.

Prèviament a la celebració d’aquest Simposi, aquest dijous es va inaugurar una placa en el Cementiri Mariner de l’Escala en record de les víctimes de l’esclavatge, coincidint també amb el 30 aniversari de la creació de la “Ruta de l’Esclavatge” per part de la UNESCO.

"Per a desenvolupar aquest simposi s'ha comptat amb especialistes com Gustau Nerín Abad, antropòleg i historiador, Eloy Coly, gerent i conservador en cap de la Maison des Esclaves de l’illa de Gorée (Senegal); Hassoum Ceesay, historiador, director general i conservador dels museus de Gàmbia, Christian Block, del Museu d’Aquitània de Bordeus (França). També amb la participació d’Aliou Diatta (Senegal – Barcelona)) i Ibrahim Fatajó (Gàmbia- Llagostera), dos immigrants africans residents a Catalunya", expliquen des de l'Ajuntament.

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, ha sigut l'encarregat d'inaugurar l’exposició: “Monuments de la Ruta de l’Esclavatge de la UNESCO a l’Àfrica occidental. L’altra mirada” i la directora del Museu de l’Escala i coordinadora del simposi, Lurdes Boix, ha presentat el llibre i el vídeo del mateix títol, fruit del seu treball a Àfrica occidental. L’exposició es podrà visitar al Museu de l’Anxova i de la Sal fins el 31 de desembre d’enguany.

"Aquest Simposi dóna continuïtat a accions realitzades des del Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala amb l’objectiu de donar a conèixer aquest passat vergonyós que les societats modernes occidentals tenen el deure d’afrontar", conclouen des del consistori.