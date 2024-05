Santa Margarida afrontarà un nou estiu sense pàrquing dissuasiu

La falta d’espais d’estacionament a Santa Margarida s’ha convertit en un problema recurrent, especialment durant la temporada estival, ja que la urbanització de Roses no disposa de cap equipament públic ni d’espais verds. Malgrat els esforços i les propostes presentades en anteriors legislatures, la situació persisteix, afectant tant residents com visitants.

L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, descarta la possibilitat de regular zones verdes i blaves aquest estiu, «ja que seria contraproduent pel fet de no disposar d’un estacionament dissuasiu alternatiu» i confia que aquest sigui una realitat l’estiu del 2025.

Aquest és un tema encallat des de fa anys, però que permetria resoldre la falta d’estacionament que hi ha sobretot a l’estiu. Malgrat propostes anteriors per a habilitar un pàrquing al sector Clot dels Franquets com a aparcament, les dificultats en l’adaptació del pla general i acords amb propietaris han impedit la seva materialització fins ara. L’aparcament hauria permès tenir capacitat per a unes 400 places.

Pla de regulació d'aparcaments

El partit Lliures Roses ha instat reiteradament, tal com va fer al darrer ple municipal, el govern local a implementar un pla de regulació d’aparcaments per a Santa Margarida, posant èmfasi en la necessitat de millorar la qualitat de vida dels residents locals i garantir l’acollida als visitants durant l’augment de la població a l’estiu. També els empresaris rosincs han reclamat reiteradament que es reguli l’aparcament a Santa Margarida i que es posi zona blava.

Per altra part, és una queixa que cada estiu manifesten els veïns, expressant la seva frustració davant la falta de mesures concretes, evidenciant també les dificultats per a transitar per alguns carrers davant l’absència de voreres accessibles a la urbanització.