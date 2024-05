Confirmen 13 anys de presó a un lladre per apallissar les víctimes

El Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit el recurs d’un lladre condemnat a 13 anys de presó per robar i apallissar un pare i un fill al seu habitatge de Bàscara l’any 2022. La travessa judicial, iniciada al Jutjat Penal 1 de Figueres, ja ha passat per tots els jutjats possibles que podien revisar la sentència, i ara el Tribunal Suprem ha inadmès el recurs de cassació, fet que confirma íntegrament la resolució dictada en primera instància.

En una providència dictada el 25 d’abril i de la qual ha estat ponent el magistrat Manuel Marchena, subratlla que els motius que ha exposat el processat al recurs (ha al·legat proves insuficients, desacredita una pericial i indica que s’ha imposat una pena massa alta).

Cap d’aquests supòsits té prou suport per admetre a tràmit el recurs, ja que, segons la providència, s’ha acreditat sobrerament els fets i la pena ha estat imposada de forma fonamentada. En aquest sentit, el Jutjat Penal 1 de Figueres va imposar la pena màxima pel robatori, que són cinc anys, i va imposar-ne vuit més pels dos delictes de lesions agreujades.

Segons explica l’advocat que ha dut el cas, Aitor Cuéllar, amb aquesta inadmissió del Suprem s’esgota la via ordinària, i l’acusat només podria recórrer al Tribunal Constitucional. Si l’acusat no continua per aquesta segona via, el jutjat ja podrà executar la sentència.

El cas es remunta al 15 de maig de 2022 en un habitatge de Bàscara on hi vivien un home amb discapacitat i el seu fill. El robatori va ser perpetrat per un grup que va forçar la porta del garatge amb una pota de cabra, i el soroll que van fer va alertar el fill, que va trucar el 112 mentre intentava bloquejar la porta de l’habitació, però no va tenir temps d’avisar ningú perquè la porta es va obrir amb força i el mòbil va saltar pels aires. Llavors els lladres van registrar tota la casa i tant ell com el seu pare van començar a patir una pluja de cops «indiscriminats» mentre els preguntaven repetitivament on eren els «diners, les joies i la marihuana». La víctima va poder distingir la fisonomia del lladre perquè entre el passamuntanyes se li veien uns ulls rodons i uns llavis molsuts. També va sentir que parlava castellà amb accent andalús «exagerat». Aquest lladre va robar-los les claus del cotxe, telèfons mòbils i la seva targeta de crèdit.

Delatat per l’accent

Un dels elements claus per condemnar-lo va ser la coincidència entre la descripció de les víctimes, indicant que parlava castellà amb accent andalús, i la seva declaració en instrucció. Durant el judici la defensa va intentar «ocultar» aquest indici, i l’acusat va declarar amb intèrpret assegurant que no entenia l’idioma, valent-se d’una estratègia que la sentència va considerar «vàlida» però no efectiva, ja finalment la sentència va ser condemnatòria.

Més enllà de la pena de presó, el jutge també l’insta a pagar una indemnització a les víctimes de 2.998,32 euros.

