Vilafant reflexiona en comunitat sobre la gestió del dol

La 14a edició de la jornada Vilafant Vila Educadora ha posat el focus en la gestió del dol. Sota el títol «Teixint records: aprendre a deixar anar», el Centre Cívic de Les Mèlies es va omplir ahir de gom a gom per a reflexionar en comunitat sobre el procés de dol.

La psicopedagoga Cristina Gómez va inaugurar la jornada transformant les experiències de pèrdua. En aquest sentit, va definir el dol com un procés «d’adaptació» que cal travessar i va destacar la importància d’un bon acompanyament. Gómez també va reivindicar el plor, necessari per a gestionar el dol. La psicopedagoga va assegurar que «tots som les nostres pèrdues, ja que a causa d’elles som com som» i va assenyalar que «no arriba abans qui va més ràpid, sinó que sap on va».

La regidora d’Educació, Meritxell Novillo, va destacar que «a Vilafant tenim clar que per educar cal tota la comunitat i per això cada any, de manera consensuada amb totes les escoles, escollim un tema sobre el qual reflexionar, ja que tots eduquem, també des d’altres espais ciutadans». Per la seva banda, l’alcaldessa del municipi, Montse De La Llave, va destacar la importància de posar el focus en el dol, en unes jornades en les que hi participa tota la comunitat.

La jornada també és un aparador de tota la feina que fan els centres educatius del municipi. L’alumnat de l’institut de Vilafant va exposar el seu projecte Instants, a partir d’on han elaborat una revista i pòdcasts que s’han emès per Ràdio Vilafant. Des de l’escola Les Mèlies van destacar el treball que han fet aquest curs amb un aprenentatge real sobre la poesia i des de l’escola Sol i Vent van compartir amb els assistents com treballen el dol des del centre. També hi va participar la llar d’infants 7 Pometes, que va mostrar el seu treball amb el conte Quin gust té la lluna, una situació d’aprenentatge que els permet treballar la cooperació i el treball en equip.

Amb tot, la regidora d’Educació va assenyalar que «creiem que aquesta jornada és un molt bon espai perquè les escoles comparteixin tot allò que han treballat i puguin explicar a les famílies i a la resta de la vila quins temes han centrat els seus aprenentatges».

La jornada es va clausurar amb una taula rodona moderada per la mestra i dinamitzadora de l’Espai Jove de Vilafant, Júlia Ruiz, que va comptar amb la participació de professors i integrants dels equips directius dels centres educatius del municipi, personal sanitari del CAP, membres del Consell Comarcal, i una psicòloga i treballadora social de l’EAP, que van compartir les seves reflexions.