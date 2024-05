Jutgen dos camioners interceptats a la Jonquera amb aparells per clonar targetes

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns els dos camioners interceptats a la Jonquera el 20 de gener del 2020 amb tres aparells per clonar targetes contra qui el tribunal havia dictat odres de crida i cerca perquè no es van presentar al judici anterior, el gener passat. Un dels acusats ha arribat conduït pels Mossos d'Esquadra des del centre penitenciari i l'altre ha comparegut estant en llibertat provisional. Els dos processats s'enfronten a 6 anys i mig de presó cadascun per un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit. Els acusats han admès que anaven a bord del camió però neguen tenir cap relació amb la falsificació de targetes ni amb els aparells localitzats a la cabina. La defensa vol l'absolució.

El camió no era seu i no sabien que a l'interior de la cabina hi hagués les targetes intervingudes ni els aparells per clonar-ne. Els dos acusats s'han desvinculat dels fets durant el judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona.

Tots dos han reconegut que anaven al vehicle, un com a conductor i l'altre de copilot. Aquest segon, de fet, ha precisat que hi anava només en una mena de viatge de pràctiques per conèixer la ruta. El pilot ha remarcat que el camió, propietat d'una empresa, el conduïen fins a deu persones diferents i que no es dedicava a revisar què hi havia a l'interior.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, els dos acusats anaven a bord del camió que els Mossos van aturar a l'N-II al seu pas per la Jonquera durant un control de transport el 20 de gener del 2020.

A dins el vehicle, els agents van localitzar tres dispositius per clonar targetes, un ordinador que tenia instal·lat un programa per copiar dades bancàries, tres aparells per pagar els peatges de les autopistes, 41 targetes de crèdit a nom de diverses persones i 2.415 euros en efectiu.

La unitat territorial de Policia Científica dels Mossos van examinar les targetes i van concloure que la majoria eren clonades: "Tots els clonadors i el programa de l'ordinador portàtil els utilitzaven els acusats per clonar targetes de crèdit". Segons la fiscalia, els diners intervinguts els havien extret de les targetes.

Per això, acusa els dos camioners d'un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit en relació amb un delicte de tinença d'aparells per a la falsificació i sol·licita per a cadascun d'ells una condemna de 6 anys i 6 mesos de presó.

La defensa, en canvi, nega els fets i assegura que ni tan sols s'ha pogut demostrar que aquestes targetes s'haguessin fet servir i, encara menys, acreditar que ho fessin els processats. El lletrat demana l'absolució i, en cas de condemna, sol·licita al tribunal que apreciï l'atenuant de dilacions indegudes pel temps que la causa ha trigat a arribar a judici, més de quatre anys.

La fiscal s'hi oposa i remarca que, de fet, el judici no es va fer abans perquè els acusats no ho van permetre. El gener d'aquest any, la secció quarta va haver de suspendre la primera vista perquè els acusats no van comparèixer. Un d'ells ha arribat a la sala de vistes aquest dilluns custodiat pels Mossos i provinent del centre penitenciari. L'altre -el conductor- està en llibertat provisional.

El judici ha quedat vist per a sentència.