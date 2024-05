L'Escala engega un procés per fomentar l'habitatge de primera residència

L'Ajuntament de l'Escala i la Diputació de Girona engeguen un procés per fomentar l'habitatge de primera residència. L'objectiu és millorar l'accés a aquest habitatge pels veïns del muinicipi.

Les dues administracions tenen en fase de redacció el Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge. Dins la primera fase de diagnosi comença un procés de participació ciutadana a través de dues enquestes que es poden respondre en línia o presencialment.

La redacció del pla pretén facilitar instal·lar-se al municipi, a través de la rehabilitació d'habitatges en desús i incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge.

Per això, ha explicat l'Ajuntament, consideren que és important "conèixer les necessitats d'habitatge com a població". I, per altra banda, "es vol identificar aquells habitatges buits per poder realitzar actuacions en matèria d'habitatge".

Fase de diagnosi

En la fase de diagnosi, a part de diversos informes sectorials, també s'han creat dues enquestes per recollir l'opinió de la ciutadania respecte al tema de l'habitatge i, també, per poder captar possibles pisos buits que puguin incorporar-se al mercat de lloguer. Ambdues es poden respondre online o de forma presencial, a l'oficina d'Habitatge de l'Ajuntament.

La regidora d'Acció Social, Clàudia de Cruz, ha manifestat que "esperem que el màxim de persones vulguin col·laborar a través d'aquestes enquestes a l'elaboració d'aquesta diagnosi sobre la situació i les necessitats de l'habitatge al nostre municipi i enriquir d'aquesta manera un treball que ha d'acabar amb la definició d'accions que suposin una millora en aquesta àmbit com a població".