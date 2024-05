La Generalitat suavitza restriccions a l'Alt Empordà però Figueres segueix en emergència

Després de les pluges primaverals, el Govern va garantir que no es tornaria a la fase d'emergència per sequera a Barcelona ia la resta de localitats abastides pels rius Ter i Llobregat. Tot i això, diversos pobles de l'Alt Empordà continuaven en fase d'emergència, ja que el pantà Darnius Boadella i l'aqüífer Fluvià-Muga gairebé no s'havien recuperat.

Ara la situació ha millorat i les restriccions també es relaxen en aquest territori. Els 22 municipis proveïts per l'aqüífer Fluvià-Muga passen d'estar en fase d'emergència a excepcionalitat. Entre aquestes localitats, destaquen Sant Pere Pescador, Peralada, Vilajuïga, la Jonquera, Pau i Espolla. De fet, aquests van ser els primers pobles on es va declarar la fase d'emergència per primera vegada a Catalunya durant l'estiu del 2023.

En canvi, els municipis que beuen de l'embassament Darnius Boadella, malgrat les pluges, continuaran a la fase 2 de l'emergència'. En aquesta llista s'hi inclouen, per exemple, Figueres, Roses i Cadaqués. "Els mantenim en emergència per precaució, ja que entrarem a l'època estiuenca", ha afirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, referint-se a l'evaporació provocada per les altes temperatures i l'aridesa habitual d'aquest període.

"La complexa situació de sequera de mica en mica millora, però això no significa que ja no la tinguem, la seguim vivint", ha advertit Plaja. També ha assegurat que l'escenari per a les localitats que es mantenen a 'emergència 2' es revisarà tan aviat com sigui possible.

"Encara falta aigua, necessitem que la primavera segueixi sent humida i que la tardor que ve també ho sigui", ha afegit la portaveu. El Govern ha comunicat que durant els dies vinents se celebrarà una comissió de desembassament del sistema Ter Llobregat perquè els agricultors tinguin més aigua garantida.

Dessaladores mòbils

Amb vista a aquest estiu, s'estan instal·lant vuit dessalinitzadores portàtils (en format barracó) a Roses i Empuriabrava perquè les zones de l'Alt Empordà més afectades puguin tenir assegurat el consum d'aigua.

Tot i això, Catalunya continua buscant una solució definitiva per pal·liar l'escassetat a l'Empordà. Durant els cinc anys vinents, si el que s'ha anunciat es compleix, tindrà dues noves dessalinitzadores: una a Blanes (Tordera II) i una altra a Cubelles (Foix).

A més, l'àrea metropolitana de Barcelona es proveirà amb aigua regenerada no només extreta del Llobregat sinó també del Besòs. Tot i això, l'Alt Empordà, una zona on hi ha un important consum del sector turístic, encara no sap quin serà el seu full de ruta hídric per al lustre vinent.

S'han plantejat opcions com ara l'ampliació de l'embassament Darnius Boadella o la instal·lació d'una dessalinitzadora fixa que abasti la zona. Però encara no és clar quin projecte es desplegarà.

Què implica l'excepcionalitat?

A la fase d'excepcionalitat, el consum mitjà per persona i dia (incloent-hi despeses municipals de serveis i activitats econòmiques) haurà de ser inferior als 230 litres. En emergència, aquest topall se situava en 200 litres per persona i dia.

El Govern permetrà les piscines durant l'estiu. Es podran emplenar totes les que ja estiguin plenes parcialment, també les privades, incloses les de particulars i les d'establiments turístics (hotels, càmpings) i els municipis ja no hauran de declarar-les com a refugi climàtic per obrir-les.

L'únic que estarà prohibit és que les piscines particulars totalment buides s'omplin. No obstant, com ja va passar el 2023, molts ajuntaments ho tindran difícil per dedicar esforços a supervisar qui omple la seva piscina i qui no. Aquesta mesura alleuja els ajuntaments, que s'havien d'encarregar de declarar refugis climàtics. La fi de l'emergència també permet que els centres esportius havien de compensar la despesa d'aigua de les piscines deixar de fer-ho.

Alleugeriment per a agricultura i indústria

L'excepcionalitat també suavitza les restriccions que patien sectors com l'agricultura i la indústria. En aquesta fase les mesures en vigor són les següents: