L'Agència Europea del Medi Ambient torna a suspendre la qualitat de l'aigua de la platja del Rec del Molí de l'Escala

L'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) torna a suspendre la qualitat de l'aigua de la platja del Rec del Molí de l'Escala. L'informe, que avalua la situació amb dades del 2023, situa aquesta zona de bany entre les que tenen una qualitat "pobra". Una classificació que fa que l'organisme demani que s'hi impedeixi el bany i s'hi apliquin mesures per revertir la situació. És el segon any que aquesta platja es troba a la llista negra. N'havia aconseguit sortir l'any 2021, quan va obtenir el segell de "suficient" però el va perdre l'any passat, quan van fer públic l'informe amb dades del 2022. La zona de bany que ha sortit del llistat és la part de l'estany de Banyoles on l'any passat també recomanaven restringir el bany.

L'Escala considera "injust" que es demani tancar la platja

L'Ajuntament de l'Escala afirma que "és injust" que, un any més, l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) qualifiqui com a "pobra" la qualitat de l'aigua a la platja del Rec del Molí i recomani tancar-la. En un comunicat, el consistori torna a criticar la fórmula de càlcul de l'organisme "agafant com a referència dades parcials d'anys anteriors": "Especialment tenint en compte que les alteracions temporals han estat mínimes en el còmput global de la temporada". L'ajuntament recorda que, de manera preventiva, fa quatre anys van senyalitzar com a zona no apta per al bany la part més propera a la desembocadura del rec (160 metres dels 365 de la platja) i remarca que aquesta opció és la mantindran "un any més per a aquest estiu".

Al comunicat, l'Ajuntament exposa que, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), estan efectuant diferents actuacions al llarg de l'any per garantir la millor qualitat possible de l'aigua que hi circula i detectar qualsevol possible alteració. Així, aquest hivern han instal·lat una dotzena de sensors extra en tot el tram escalenc del Rec del Molí per monitoritzar la situació de l'aigua, sense que de moment s'hagi pogut detectar cap focus concret crític.

A més, han fet connectar a la xarxa diverses activitats econòmiques i particulars al voltant del rec que encara no ho estaven i està previst que continuar fent controls amb càmeres dels claveguerams més propers per assegurar "que tots estan en una situació òptima": "Aquestes accions se sumen a les fetes en anys anteriors, com la reparació de diversos trams de canalització"

L'Ajuntament veu "injust" el sistema de classificació de l'AEMA: "Les alteracions temporals han estat mínimes en el còmput global de la temporada però estan afectant la valoració general d'aquesta platja, degut a la fórmula emprada per l'Agència Europea del Medi Ambient, en què una mostra negativa té un major pes que una de positiva i, a més, és acumulativa d'un any a l'altre". El consistori recorda els resultats de les analítiques de la temporada anterior fets per l'ACA, que en cinc ocasions van donar la qualificació d'excel·lent, en quatre de bona i només en tres situacions durant la temporada de bany van detectar una "alteració temporal" de la qualitat de l'aigua.

A banda de senyalitzar com a no apta per al bany la part més propera a la desembocadura del rec, a partir d'aquesta zona hi ha un tram on es permet l'accés de gossos i la resta de la platja és per a banyistes.

L'Ajuntament subratlla que té previst continuar els mostrejos i el monitoreig de la situació del rec de forma paral·lela a les anàlisi que fa l'ACA a la platja i té "la ferma voluntat" d'actuar de forma ràpida davant qualsevol incidència que es pugui detectar.

L'Escala té set quilòmetres de litoral i una quinzena de platges i cales, tant urbanes com naturals. La resta de zones de bany, tenen bona qualitat de l'aigua segons l'informe de l'AEMA.