Adif invertirà 7,2 milions d'euros per reforçar l'accessibilitat a les estacions de Colera i VIlajuïga

Adif destinarà 7,2 milions d'euros per reforçar i millorar l'accessibilitat a les estacions de Colera i Vilajuïga per les quals circulen trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies. Els treballs licitats serviran per condicionar les instal·lacions i adaptar-les a les persones amb mobilitat reduïda, suprimint les barreres arquitectòniques i creant espais més inclusius. En concret, s'eliminaran els creuaments de vies al mateix nivell entre andanes; es farà un nou pas elevat de connexió entre l'andana principal i la secundària amb ascensors i escales i es perllongaran les andanes. A més, es posarà una nova pavimentació a l'andana.

També es construiran noves marquesines a les zones d'espera de les andanes, es reordenaran les places d'aparcament amb reserva per a persones amb mobilitat reduïda i es definiran recorreguts lliures d'obstacles.

D'altra banda, està previst que també es facin noves instal·lacions de sanejament, electricitat, il·luminació i seguretat.

El treballs s'emmarquen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i comptaran amb finançament europeu.