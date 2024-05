Castelló comença l'excavació arqueològica al convent de Sant Domènec

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat els treballs d'excavacions arqueològiques a l'antic Convent de Sant Domènec i el Palau dels Comtes. Es tracta dels treballs previs dins el projecte de rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal que permetrà redescobrir l'antiga església (XV-XVII).

L'espai municipal es convertirà en una sala d'ús polivalent per entre 300 i 500 persones, en un ambiciós projecte amb un cost de 3,9 milions d'euros després d'ajustar el projecte inicial que tenia un pressupost superior. L'Ajuntament ha rebut una subvenció dels fons Next Generation.

La intervenció arqueològica té lloc a l’antiga església del convent dels monjos dominics i té per objectiu realitzar una excavació exhaustiva fins al subsol de la capçalera de l’església, a excepció de l’absis on ja es va intervenir de manera arqueològica els anys 1992-1993, i també realitzar un control exhaustiu dels rebaixos i documentar les possibles restes que puguin aparèixer.

L’excavació arqueològica està dirigida per l'arqueòloga Anna M. Puig i està previst que els treballs arqueològics tinguin una durada de sis setmanes.

Moviments de terres al convent durant les excavacions. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

El Convent de Sant Domènec, fou construït els segles XVII i XVIII, està catalogat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN) en la categoria de Monument Històric (661-MH/R-I-51-5858).

Redescobrir l'edifici original

El projecte permetrà descobrir i dignificar l’edifici original que forma part del Palau dels Comtes.

L’actuació que ara es tirarà endavant va ser seleccionada en un concurs municipal i es va triar per participació ciutadana. És una intervenció integral de l’antiga església i sala de festes per a adequar-la com a sala polivalent. D’entre les 26 propostes presentades, la guanyadora del concurs d’idees va ser la presentada per l’equip Länk Arquitectes, liderat per Andrea Las Hayas i Iago Pineda.

S’actuarà en una superfície de 1.653,65 m² per crear un espai polivalent per acollir funcions de teatre, petits concerts i conferències, entre altres activitats. L’obra permetrà donar valor a un edifici importa. . Per exemple, a la sala de «l’Antic teatre» es recuperarà l’alçada original i així es podrà redescobrir la coberta.