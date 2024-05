Comcenen les creacions de catifes florals a Roses

Establiments comercials i associacions han començat avui els treballs d'ornamentació de diversos carrers i la creació de les catifes de Corpus.

Els carrers Pi i Sunyer, Joan Badosa, Sant Sebastià i plaça de l'Àngel són els que lluiran les creacions florals.

La temàtica central són les espècies marines, amb acolorides imatges elaborades principalment amb pètals de flors, però també amb altres materials com serradures de colors, escorça o taps de suro. Amb aquesta activitat de les catifes florals es dona el tret de sortida a la Fira de la Rosa 202 que, fins aquest diumenge 2 de juny, omplirà Roses d'animació, espectacles, gastronomia i flors.

Les catifes es podran veure fins demà i enguany s'ha obert l'oportunitat a tothom a col·laborar en el muntatge.

Elaboració d'una de les catifes. / Ajuntament de Roses

El dissabte 1 i el diumenge 2 de juny prendran el relleu de les ornamentacions la plaça de l’Església i el Mercat Municipal, amb les decoracions confeccionades pels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà i per Càritas Diocesana.

Actuacions musicals

Hi haurà tallers infantils de màgia i de confecció de roses amb llaminadures, instal·lació de jocs gegants i, al llarg del cap de setmana, els espectacles La família kromacolors (circ), C’est pas possible (clown i acrobàcia aèria), L’home roda (ginys amb rodes) i Collage (acrobàcies, equilibris i salts). A més, els espectacles itinerants Coworkers, De Mar a Mar, The Bellboy, ManiFESTA! i Metamorphosi. No faltarà, dissabte, la trobada de Puntaires.

Una de les novetats és un nou joc infantil i familiar, una gimcana consistent a buscar gegants i capgrossos, amb la complicitat de la Colla Gegantera de Roses. Els participants que els trobin tots, entraran en el sorteig d’una miniatura dels gegants de Roses. També a la rambla Riera Ginjolers, a l’alçada del safareig municipal, s’instal·larà, divendres i dissabte, l’espai gastronòmic que oferirà degustació de begudes i dels tastets preparats pels restaurants adherits a la fira: Ca la Valeria, Can Cairó-La Fraternal, Can Cervera, Falconera, L’Àncora, Stop Bar i la cervesera CDR Cervesa de Roses. L’horari d’obertura s’amplia des de dos quarts de vuit del vespre fins a la mitjanit i comptarà amb més actuacions musicals: Popurris Trio i DJ Dulo el divendres, i Persons i DJ Adrià Giner, dissabte.