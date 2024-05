Enxampen un conductor circulant a 192 km/h per Castelló d'Empúries

Els Mossos d'Esquadra van enxampar un conductor que circulava a 192 km/h per la C-260, al seu pas per Castelló d'Empúries. El passat 18 de maig, el cos policial havia establert un control de velocitat en aquell punt i va detectar un turisme circulant a 192 km/h, superant en 92 km/h el límit permès de 100 km/h.

Per aquest motiu, els Mossos van denunciar penalment el conductor del vehicle, un home de 66 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat viària.

Els fets van tenir lloc el 18 de maig a la carretera C-260, al punt quilomètric 34.5, dins el terme municipal de Castelló d’Empúries. Al voltant de dos quarts de nou del matí, els agents de trànsit, que havien establert un control de velocitat en aquell punt, van detectar un turisme circulant a 192 km/h.

En aquell moment, els agents no van poder aturar el vehicle, per la qual cosa van tractar de localitzar i identificar el conductor. Després de diverses investigacions, van descobrir que el turisme pertanyia a una empresa i finalment van identificar el presumpte conductor.

Els Mossos van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. L’home, que no tenia antecedents, haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan sigui requerit.