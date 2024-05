El parc solar projectat entre Navata i Lladó tindrà una extensió de 60 hectàrees i 75.000 plaques

El parc solar projectat en uns terrenys al costat de la carretera entre Navata i Lladó fa passos endavant. El projecte, promogut per Ferrovial, està a punt d’aprovar-se, amb quatre anys de tramitació des del 2020 i amb una extensió de 60 hectàrees i 75.000 plaques solars. "S’ha fet un projecte de plaques solars immens sense respectar els criteris de proporcionalitat ni els de comunitats energètiques", afirmen els veïns de Navata, els quals afegeixen que estan a favor de l’energia solar, però "no amb aquest abús d’oligopolis destruint la nostra terra, una terra fèrtil i un paisatge que estimem".

Reunió informativa

L’Ajuntament de Navata ha organitzat per aquest divendres 31 de maig, a dos quarts de vuit del vespre, al Centre Cívic, una xerrada informativa on s’exposaran els canvis que s’estan produint en el desenvolupament de grans parcs d’energies renovables entorn del municipi. Respondre les preguntes "quins projectes van arribar a Navata? Què s’ha fet? Què es pot fer a partir d’ara?" serà l’objectiu d’aquest acte en el qual s’ha convocat els veïns, que preparen una recollida de signatures contra el projecte de parc solar al costat de la carretera de Lladó.

L’alcaldessa de Navata, Bibiana Vallmajó, manifestava recentment en una entrevista a l'EMPORDÀ, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que inicialment, hi havia cinc parcs solars projectats, però, "per sort", se n’han desestimat quatre. "El que queda encara no està resolt, l’expedient el té la Generalitat sobre la taula. Contra aquest projecte, l’anterior govern municipal va presentar al·legacions i nosaltres hem continuat oposant-nos al parc i hem presentat un recurs d’alçada. El camp de plaques està projectat en una zona del municipi on suposa un gran impacte visual, a més d’estar situat sobre camps de conreu fèrtils", explicava Vallmajó.

La xerrada informativa d'aquest divendres, conduïda per l’alcaldessa, comptaran amb la participació de l’exalcalde de Navata, Jaume Homs; de l’investigador científic, Antonio Turiel; del tècnic de la Iaeden, Arnau Lagresa, i del regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Navata, Josep Llobet.