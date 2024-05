Uns 400 alumnes d'onze escoles de l'Alt Empordà participen en una jornada d'anellament de cigonyes a Peralada

Uns 400 alumnes d'onze escoles de l'Alt Empordà han participat aquest divendres en la 12a jornada d'anellament de cigonyes a Peralada. Una jornada que s'ha celebrat al Parc del Castell de Peralada i en la que també hi han participat els tècnics i voluntaris de l'Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE). Els experts han baixat dels arbres les cries de cigonya nascudes al parc durant l'hivern i després n'han fet el seu anellament. Es tracta d'una activitat que es realitza regularment per controlar el cens de la colònia d'aus que viu al parc, així com per fer-ne el seguiment dels seus viatges migratoris. L'acció consisteix en la col·locació d'una anella per realitzar el seguiment de l'ocell.

Durant el matí, els alumnes han pogut fer una classe magistral en què se’ls ha explicat quines són les característiques de les cigonyes i com és la seva vida, morfologia i els hàbits alimentaris. Abans, estudiants i professors han treballat a les aules un dossier pedagògic distribuït per la Fundació Castell de Peralada sota la supervisió de l’ornitòleg Jordi Sargatal. Durant la jornada també s’ha realitzar un concurs de dibuix que tenia com a protagonista la cigonya. A més, en aquesta edició i com a novetat, hi ha hagut la participació de la Colla Gegantera de Peralada.

Les diferents escoles que han participat a la iniciativa han estat l’Escola Joaquim Cusí, l’Escola Sant Jaume, l’Escola Salvador Dalí, l’Escola Cor de Maria, l’Escola Ramon Muntaner, l’Escola Teresa de Pallejà, l’Escola Joaquim Gifre, l’Escola Pompeu Fabra, l’Escola Ruiz Amado, l’Escola Mare de Déu del Mont i l’Escola Amistat.