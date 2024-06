Un centenar de persones es mobilitzen a la gola del Fluvià per reclamar que es reobri el camí i es renaturalitzi l'espai

Un centenar de persones s'han concentrat al Fluvià Nàutic de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) per reclamar que es reobri el camí del Joncar, que dona accés a la desembocadura, i es renaturalitzi l'espai. A més, denuncien "les activitats il·legals" com pernoctació de caravanes i lloguer de motos d'aigua i caiacs, així com "el cas omís que fa el promotor a les ordres de les administracions". La mobilització l'ha convocat el Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, amb el suport de l'Iaeden i l'Apnae, que recorden que Fluvià Nàutic té classificació de sòl no urbanitzable. El promotor Víctor la Torre es defensa i diu que té "tots els permisos el regla" i que "tot i no existir cap camí públic, la gent pot passar a peu o en bicicleta".