40 litres de fumet i 25 quilos d'arròs per a 500 persones: els pagesos del tall de la Jonquera es preparen per dinar

Uns 40 litres de fumet, 25 quilos d'arròs i 80 litres d'aigua. Aquests són alguns dels ingredients de l'arròs per a unes 500 persones que s'està preparant a peu de l'AP-7, a la Jonquera. Fins a tres paelles couen a foc lent des de fa hores per donar dinar als participants a la protesta que des de les deu del matí ha tancat completament l'autopista a banda i banda de la frontera. De la Catalunya del Nord, hi una trentena de pagesos i al Principat més d'uhn centenar. També hi ha acudit agricultors d'altres punts com els membres de la Plataforma per la Defensa del Sector Primari d'Utiel-Requena, a València. "Això és la primera pedra perquè l'única manera d'arribar als nostres objectius és la unió", assegura el seu portaveu, Paco Garijo.

En ple sol i en una jornada pràcticament d'estiu, centenars de persones busquen recer i s'amunteguen sota els tendals improvisats que s'han instal·lat a peu de la carretera. Busquen ombra per dinar. Des de fa hores, quatre paelles de grans dimensions preparen a foc lent uns 500 racions d'arròs. Hi ha posat uns 40 litres de fumet, 25 quilos d'arròs, 80 litres d'aigua, cinc quilos de gambes i diversos quilos de pebrot, tomata i sèpia.

Aquest és el primer dels àpats que tenen previst fer durant el talls que, si tot va com s'ha anunciat, es mantindrà fins demà a les deu del matí.

Hi participen centenars de persones. La majoria, del Principat, tot i que també hi ha una trentena de pegasos de la Catalunya del Nord i d'altres punts de la geografia. El pagès de la Catalunya del Nord, Sebastian Barboteu, qualifica la jornada "d'històrica" i diu que, tot i que de la seva banda són "pocs", "l'aliança entre els dos països" fa "força".

En el mateix sentit, Garijo diu que mai abans havien vist una convocatòria similar i que espera que aquesta sigui la "primera pedra" de moltes. "Semblava que fins ara érem enemics dels francesos i s'ha demostrat que els problemes que tenim són els mateixos. Al final és buscar la rendibilitat a la nostra feina. Aquesta és la única manera d'arribar als nostres objectius", afegeix.

Per mostrar aquesta "unió", representants de diversos sectors i de diversos indrets han llegit un manifest conjunt on han reivindicat de nou les "clàusules mirall" i la priorització dels productes locals per davant dels importats.