Cop a una banda establerta a l'Empordà que va traficar amb 500 immigrants cap a França i Itàlia amb lligams amb la Camorra

Cop a una banda establerta a l'Alt Empordà que ha portat més de 500 migrants arribats amb pastera a França i Itàlia i que tenia connexions amb la Camorra.

La Policia Nacional amb col·laboració amb la francesa i l'EUROPOL han arrestat 22 persones, 17 entre Figueres (13) i la Jonquera (4) i cinc més a Barcelona que formaven l'organització criminal que també es dedicava al tràfic de drogues i a la falsificació de moneda.

Durant les indagacions, els agents han pogut confirmar que els immigrants haurien pagat més de 5.500 euros als delinqüents que els recollien a la costa i els portaven a pisos de la província on vivien en males condicions fins que se'ls traslladava a França -sobretot a Perpinyà- o Itàlia. La banda també hauria participat en almenys 60 operacions de compravenda de droga.

La investigació de la Policia Nacional es va iniciar després d'una operació anterior en què es va aconseguir desmantellar una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de migrants sirians. Les indagacions dels agents van permetre esbrinar l'existència d'un altre entramat criminal, establert a Girona, que col·laborava amb la xarxa desarticulada i que estava integrada per ciutadans de nacionalitat marroquina especialitzats en el tràfic il·legal de migrants algerians i marroquins, en el tràfic de drogues i a la falsificació de moneda.

Un moment de la macrooperació policial / Captura de vídeo/Policia Nacional

Preus abusius

Aquesta banda estava coordinada amb altres grups criminals dedicats de tràfic de persones establertes als països d'origen -Marroc i Algèria- i recollia migrants nouvinguts en pastera a les costes espanyoles i els traslladaven per carretera fins a diversos pisos de seguretat ubicats a la província de Girona.

Aquí hi estaven amagats, en condicions d'amuntegament i insalubritat, el temps necessari fins que se n'organitzava el trasllat a França, principalment a Perpinyà. Per passar desapercebuts comptaven amb una important flota de vehicles, alguns amb matrícules franceses. A més disposaven de cotxes llançadora per detectar i esquivar la presència policial.

L'entramat criminal s'aprofitava de la situació de necessitat i de vulnerabilitat dels migrants i els cobraven quantitats abusives pels seus serveis. Així, els migrants havien de pagar 4.000 euros per ser recollits a la costa, 1.000 euros per ser traslladats fins als pisos de seguretat, 250 euros setmanals per romandre en aquests pisos i 500 euros més pel trasllat clandestí a França, o 1.500 euros en cas de voler arribar a Itàlia.

La Policia Nacional ha confiscat més de 115.000 euros en efectiu / Captura de vídeo/Policia Nacional

Drogues i moneda falsa

En paral·lel a les seves activitats de tràfic de persones, la xarxa desarticulada també es dedicava al tràfic de drogues, principalment cocaïna i cànnabis, mitjançant la venda i distribució a tercers a la província de Girona i el seu tràfic a França, utilitzant vehicles on ocultaven la droga.

A més, i a causa de les connexions internacionals amb altres bandes de crim organitzat, els investigadors han pogut detectar que l'entramat utilitzava moneda falsa, en concret bitllets de 100 euros de molt bona qualitat vinculats a la màfia italiana coneguda com a la Camorra napolitana.

La investigació va finalitzar amb un macrooperatiu policial on van participar més de 120 agents. Es van registrar cinc domicilis a Figueres i la Jonquera, on van confiscar 115.085 euros en metàl·lic; 2.200 euros en bitllets falsos, 1,797 quilos de cocaïna, 553 grams d'haixix, 287 grams de marihuana, una escopeta d'aire comprimit, dues armes blanques, utensilis per al tall, envasament i distribució de drogues i diversa documentació rellevant per a la investigació.