Intenten saltar-se un control a la Jonquera i els troben marihuana i cocaïna ocultes sota el xassís del cotxe

La Policia Nacional ha intervingut set quilos de marihuana i 500 grams de cocaïna durant un control policial a la Jonquera. També ha detingut un home i una dona pels fets, d'uns 30 anys cadascun per presumpte tràfic de drogues.

Els arrestats van intentar saltar-se un control i quan van poder ser aturats, els agents els van trobar que transportaven la droga amagada al xassís del vehicle

Els fets van succeir el 13 de maig passat quan agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) es trobaven realitzant un control a l'antic peatge de la Porta Catalana i llavors, un vehicle va intentar esquivar el control policial. Finalment, els agents després d'ordenar-li que s'aturés i de diversos advertiments, van aconseguir aturar el vehicle.

La forta olor que desprenia i l'actitud de nerviosisme que tenien els seus ocupants va fer sospitar els agents. En un primer moment van localitzar diverses bosses de marihuana amagada al xassís del vehicle i posteriorment quan van portar el cotxe a la comissaria de la Jonquera, van trobar la resta de la partida de droga perfectament camuflada.

I és que com van confirmar els agents, els detinguts havien desmuntat part de la carrosseria del cotxe per transportar els estupefaents i ocultar-los per poder passar desapercebuts, eludint els possibles controls policials.

Els detinguts van ser posats a presència del Jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i un cop feta la compareixença judicial, en van decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional fan controls aleatoris d'entrada i sortida a la Jonquera, zona fronterera. El treball diari d'aquests agents és la identificació de persones, la revisió mèdica de vehicles, tot això amb l'objectiu de la lluita contra la immigració irregular i el tràfic de drogues.