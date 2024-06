Dos aparcaments pal·liaran l’impacte del nou carril bici del carrer Nou de Figueres

L’avinguda Salvador Dalí, la ronda Sud, l’avinguda Vilallonga i el carrer Nou són quatre artèries principals de la mobilitat urbana de Figueres. A l’espera de l’execució definitiva del pla de rondes que ha de permetre circumval·lar la ciutat, qualsevol modificació en aquests vials comporta canvis importants que van més enllà del seu impacte directe en l’espai que ocupen. Aquest mes de juny, l’Ajuntament de Figueres iniciarà els treballs de reforma d’una d’aquestes àrees bàsiques, el carrer Nou, per a introduir-hi un carril per a bicicletes i patinets de doble direcció i que té finançament econòmic dels Fons Next Generation Europeus.

L’obra afectarà tot el tram central comprès entre la plaça Creu de la Mà i la cruïlla del carrer Sant Llàtzer. El carril bici està ubicat en el costat esquerre en el sentit actual de la circulació, la qual cosa comportarà eliminar totes les places d’aparcament regulat de zona blava i de càrrega i descàrrega d’aquest lateral. Per apaivagar l’impacte d’aquesta intervenció, l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament està treballant per a obrir dos aparcaments públics a l’àrea d’influència del carrer Nou.

Reobertura i novetat

«L’obra del carrer Nou no és un projecte qualsevol, i per això hem volgut parlar-ne obertament amb els veïns per a explicar en què consisteix i conèixer les seves inquietuds i propostes», explica la regidora de Mobilitat, Núria Batrolich. L’explicació s’ha fet a la sala d’actes del Consell Comarcal davant d’una seixantena llarga de veïns i veïnes del carrer. El govern municipal hi ha estat representat de manera extensa amb la primera tinent d’alcalde, Carme Martínez, responsable de Serveis Urbans; el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Manuel Rodríguez; el coordinador de regidories, Josep Maria Bernils; el titular d’Hisenda, Ramon Pastoret, i la regidora de Barris, Marina Prat.

Tots plegats van anar desgranant els detalls d’aquest important canvi circulatori que ha de permetre guanyar un espai propi per als ciclistes i patinadors amb la finalitat de reforçar la xarxa de carril bici entre la Rambla Nova i la Rambla del nucli antic.

Els treballs han de començar pels volts del 15 de juny. Per aquest motiu, Fisersa ha accelerat la renovació de la xarxa de serveis en un dels punts afectats, ja que tenia previst fer aquesta obra en un futur.

«Mentre durin les obres d’adequació del carril bici, el carrer continuarà obert al trànsit», ha assegurat Núria Bartrolich. Els treballs també tindran un impacte positiu per a la mobilitat dels vianants, pel fet que el projecte preveu ampliar i fer més segures les cruïlles de tot aquest traçat. El tram del carrer Nou, que va des del carrer Sant Llàtzer fins a la Rambla, mantindrà la configuració actual, amb un sol carril central de circulació, que hauran de compartir els vehicles de motor amb les bicicletes i patinets, ja que té la consideració de Zona 30.

Ziga-zaga

El tram central que serà objecte d’aquesta actuació, amb una previsió d’obres que s’allargarà durant tot el mes de juliol, aprofitarà els espais de vorera ampla i n’ampliarà alguna més, com és el cas de la zona de davant de la casa Nouvilas. Aquestes parts de vorera ampliada faran que el carril bici ressegueixi una línia de ziga-zaga.

Pel que fa als nous aparcaments, l’equip de govern ha anunciat als veïns que té «molt encarrilada» l’obertura de dos aparcaments en espais de proximitat, que segurament seran regulats. El primer d’ells serà, en realitat, una reobertura, ja que es tracta de l’antic aparcament que hi havia hagut a la cruïlla dels carrers Torres i Bages i Borrassà. Ja havia estat d’ús públic anys enrere, però els seus propietaris el van recuperar. L’altre espai és el solar buit que hi ha entre els carrers Oliva i Pere III. Tots dos són de propietat privada i l’Ajuntament està negociant el seu lloguer, amb bones expectatives.

El primer d’ells té una capacitat per a unes trenta places i l’altre, per a unes noranta més. «Amb la suma de tots dos cobrirem amb escreix l’eliminació de les places del carrer Nou», afegeixen Batrolich i Martínez, tot esperant que les converses arribin a bon port.

Més càrrega i descàrrega

Un dels grans problemes del tram central del carrer Nou actual és que l’existència del doble carril de circulació fa que els aparcaments en doble fila siguin habituals, convertint la circulació d’aquest carrer en un eslàlom constant. El carril bici vol reduir aquesta problemàtica, però el sector comercial del carrer ja ha expressat la seva preocupació per la necessitat de disposar de zones de càrrega i descàrrega útils, ja que, si no és així, es poden generar problemes importants quan el carrer sigui d’un sol carril.

Els comerciants demanen més «mà dura» contra els conductors que fan servir la zona de càrrega i descàrrega de manera indiscriminada. També volen que l’horari sigui més llarg, fins a les vuit del vespre. Des de l’Ajuntament, admeten que «aquest és un problema seriós que hem d’afrontar no només en el carrer Nou», però han deixat clar que no es permetrà que cap camió o furgoneta talli el trànsit. Per al futur queda pendent el gran projecte de reforma del carrer Nou, que l’Ajuntament valora en uns dos milions d’euros.

