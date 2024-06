Roses subvenciona les tanques a cultius per evitar danys per senglars i cabirols

L’Ajuntament de Roses subvenciona la instal·lació als camps de cultiu de pastors elèctrics i malla elèctrica per evitar els danys dels senglars i cabirols que cada vegada són més presents.

El termini per sol·licitar i justificar la subvenció és de l’1 de juny al 31 de juliol i l’import màxim per beneficiari serà de 1000 €.

Els danys que provoquen aquests animals poden suposar la pèrdua d’entre un 30 i un 40% de les collites de vinya en algunes parcel·les de Roses, posant en greu risc la viabilitat econòmica de l’activitat agrícola. A conseqüència d’aquest fet i com a suport als professionals que protegeixen els seus cultius, l’Ajuntament de Roses convoca, per segon any consecutiu, subvencions per a la protecció de l’activitat agrària.

Les despeses subvencionables són les inversions per la compra i reparació de pastors elèctrics, xarxa o malla elèctrica o altres conductors (cables i filferros), així com tot aquell material exclusivament necessari per al correcte funcionament del filat elèctric, com són pals de subjecció, proteccions, aïlladors i tensors. L’àmbit d’actuació és el municipi de Roses i les inversions han d’haver estat realitzades i pagades entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 de juliol de 2024.

Incursions d'ungulats

Des de l'Ajuntament han explicat que l’activitat agrícola a Roses ha estat basada tradicionalment en el cultiu de l’olivera i la vinya, conreus que des de mitjans del segle XX s’han anat abandonant, deixant pas a l’expansió urbanística i al matollar. Tot i això, es mantenen encara un bon nombre de finques agrícoles treballades per professionals del sector i que sovint pateixen les incursions d’ungulats (especialment senglar i cabirol), que baixen de la muntanya cercant un aliment nutritiu i fàcil d’aconseguir.