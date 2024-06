Tot esperant les aventures de les noves generacions dels Lee

Pablo Lee i Letícia Hsing estaven en un núvol, dijous passat al vespre, mentre sobre l’escenari de l’auditori dels Caputxins de Figueres anaven passant coses que superaven allò que calia esperar en la presentació convencional d’un llibre. Els dos restauradors figuerencs, nascuts a Taiwan i residents a la ciutat des de 1973, eren a la sala per a presenciar la presentació de la novel·la L’aventura dels Lee (Brau), escrita per Joan Manuel Soldevilla amb ells dos com a protagonistes.

En realitat, però, la gran majoria de gent que omplia la sala era còmplice d’una aventura que ha tingut com a eix vertebrador el restaurant Shang-Haï del Corriol de les Bruixes.

La primera sorpresa la va portar el conductor de l’acte, Carles Pujol, quan es va treure de la butxaca un peculiar diccionari amb transcripcions de paraules xineses que havia escrit el seu pare durant els anys que va compartir coneixement i saviesa a l’hort en companyia del pare de Pablo Lee.

L’alcalde, Jordi Masquef, va dir de la parella que són «un exemple d’integració i tenen l’estima de la nostra ciutat».

Després va arribar el torn dels nets i una neboda, Eric, Arnau i Cristina, coautors els nois de les entrevistes als seus avis per a extreure’n la base biogràfica d’amagat -amb l’excusa d’un treball escolar- i ella és l’autora de la portada i les il·lustracions interiors. Junts van parlar de «valors» davant d’una família que seguia, amb emoció, la vetllada.

Per a recordar els cinquanta anys llargs d’existència del restaurant Shang-Haï, el primer establiment de cuina xinesa obert a Girona, i les amistats forjades amb la família Lee, Soldevilla va moderar dues taules rodones amb Fermín Lee, germà de Pablo i actual director del restaurant; Josep Maria Bernils, periodista i regidor, i els amics Carmina Lázaro, Maria Lluïsa Thomas, Enric Cristau, Dolors Delclós i Antonio Herrera. Els fills, Dídac i Simón Lee, van regalar al tintinòleg Soldevilla, cònsol honorari de Sildàvia, una obra d’Hergé amb la seva signatura. Letícia va expressar el desig que «les pròximes generacions també escriguin un llibre amb les seves aventures».

De Taiwan, a Madrid i Figueres

La família Lee, explicava Cristina Vilà al setmana l’Empordà, el devenir dels fets històrics -una guerra civil i la guerrra freda- els va dur a exilar-se a Taiwan, Madrid i, finalment, Figueres, on van fundar el restaurant.

L’escriptor avança a la primera pàgina del volum que es tracta «d’una novel·la inspirada en la vida de Lee» en la qual els fets «històrics són reals», així com les localitzacions geogràfiques i la mateixa parella, mentre que «gairebé tota la resta és ficció».

El llibre va ser un encàrrec i la idea era no de construir una biografia a l’ús, sinó d’un relat amb tensió narrativa on no podia faltar emoció i acció i, fins i tot» fer sentir i pensar els personatges·.

El relat comença amb el naixement d’ambdós protagonistes. Pablo (1940) que veu la llum en una família molt humil, amb un pare mecànic, mentre que la de Letícia (1944) és més benestant, amb el pare professor universitari i la mare mestra.

La Guerra Civil Xinesa (1927-1950) les afecta a les dues, ja que, posicionats a favor de la Xina nacionalista, l’exèrcit comunista els arracona i es veuen obligats a fugir com a refugiats a Taiwan, on es crea la República de la Xina. «La guerra els desmunta la vida que tenien prevista i han de partir de zero» i l’autor els presenta com a «herois i supervivents», persones que viuen unes situacions al límit que els forja el caràcter i «una identitat molt potent».

De Taiwan, Pablo i Letícia arribaran a Espanya per separat. Serà a Madrid on Pablo i Letícia es coneixen, es casen i comencen a forjar una història en comú. Durant anys, els Lee seran els únics xinesos de la ciutat.