L'alcaldessa de Llançà recorre al codi de conducte per recriminar a APL informacions "falses"

L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, va recórrer al darrer ple al codi de conducte aprovat el 12 d'abril de 2021 adreçat a càrrecs de l'ajuntament per recriminar a la formació Alternativa per Llançà (APL) una informació difosa per xarxes que considera "falsa". Es referia al projecte de la Casa del Mar que el grup a l'oposició va denunciar que costaria 700.000 euros. Escarpanter va criticar la conducta d'APL a l'hora de donar informacions falses i el regidor Claudio Grande va assegurar que ho justificarà.

El codi "és la garantia que teniu tots els llançanencs que tots els que ostentem aquests càrrecs utilitzem la informació de manera verídica, que el que us arriba és la veritat". Així va introduir la interpel·lació a APL qui considera que en més d'una ocasió ha mentit. Va recordar a tots els regidors que tots tenen l'obligació de complir el codi de conducte. "APL esteu deixant constància per les xarxes dels enganys, continuament que esteu dient al poble de Llançà, de manera reiterada, de manera continuada, i per tant no s’estan complint els principis que jo considero que són ètics".

Va posar alguns exemples, però el motiu de portar a ple la situació ha estat unes manifestacions fetes per xarxes on s'assegurava que les obres a la Casa del Mar costaran 700.000 euros. Va parlar de "cinisme" per part del grup per fer creure una informació falsa.

El regidor Claudio Grande va assegurar que s'havia referit a unes afirmacions d'un regidor del govern, Francesc Guisset durant un ple, i va manifestar que" no es preocupi que ho justificaré".

L'alcaldessa per la seva banda va aclarir que la reforma és un projecte que van acompanyats de la Confraria de Pescadors. Que s'estan fent unes obres d'uns 15.000 euros a la sala d'exposicions; que han començat les obres al magatzem i lavabos que costaran uns 30.000 euros. I si se'n porten a terme altres previstes no s'arribaria als 80.000 euros.

I l'alcaldessa va concloure el ple que continuarà portant al plenari qualsevol informació falsa.