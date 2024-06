L'Escala ultima les obres a la casa del Gavià que serà una sala d'exposicions

L'Ajuntament de l'Escala té previst que aquesta setmana acabin els treballs de millora de l'edifici emblemàtic del Gavià que es convertirà en una sala d'exposicions.

L'any passat es va fer una actuació per consolidar i millorar les façanes i en les darreres setmanes s'ha fet una segona fase que ha consistit en la renovació de les finestres (tornant a l'estructura de fusta, seguint el model original), el rejuntament del sostre i l'aplicació d'una capa anti-salabror i la col·locació de guies a tota la sala de la planta baixa per tal que pugui actuar com a sala d'exposicions estable.

En aquesta darrera fase s'ha fet una inversió d'uns 30.000 euros i la primera exposició que s'hi podrà veure, a partir d'aquest dimarts, serà la dels treballs que s'han presentat a la quarta edició dels Premis Pilar Pellicer i Parals.

El Gavià es troba a la Casa de la Família Folch i Torres, un immoble inspirat en un vaixell, edificat sobre les roques d’en Guillem de segona meitat del segle XX.

És l’actual seu de l’Escola Municipal d’Art Casa del Gavià. És un habitatge inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya construïda damunt les roques de l’extrem occidental de la platja.

La primera exposició mostrarà els treballs presentats als Premis Pilar Pellicer.

En total s'han presentat aquest any 45 projectes entre els diferents centres escolars, pràcticament el doble que l'any anterior. En aquesta edició, novament, podien presentar-s'hi alumnes de sisè de primària de les dues escoles locals, així com els alumnes d'ESO i batxillerat de l'institut.

Aquests són uns premis que va crear l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de l'Escala amb la voluntat de fomentar la recerca relacionada amb el municipi entre els estudiants dels centres escolars escalencs i que són també un homenatge a la popular mestra escalenca Pilar Pellicer i Parals.

El primer Premi escola Empúries (6è de primària) ha estat per "Josep Pla". "Una presentació excel·lent, nítida i informació molt clara, amb la incorporació de codis QR que et dirigeixen a registres d'àudios molt entenedors, resultat d'una bona recerca i lectura", destacava el jurat.

El primer Premi Secundària:"Petit Príncep" Al millor treball

El Premi de batxillerat ha estat per a "Educació emocional a les escoles de l'Escala"

Premi escola Esculapi (6è de primària) s'ha atoragat a "Vida submarina".

També s'han atorgat segons premis.