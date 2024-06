Mor Ramon López, cofundador de la mítica discoteca Scopas d'Empuriabrava

La història de la vida nocturna empordanesa i de les grans discoteques dels anys setanta i vuitanta del segle passat a la Costa Brava té un capítol reservat per a la mítica Scopas d'Empuriabrava. L'establiment va marcar tota una època i per a molts va ser l'escenari principal de la seva adolescència i joventut. L'àlbum de records del local incorpora avui la pèrdua d'un dels seus promotors principals, l'empresari figuerenc Ramon López Berenguer. Ha mort a 79 anys. Estava casat amb Margarita Cotcho, cofundadora de l'establiment i una de les seves ànimes principals. Ramon i Margarita van tirar endavant Scopas al costat d'Enric Estévez, Ricard Fité, Ricard Quera i Rosa Maria Estévez.

De 1969 a 1992

La discoteca es va construir a l'entrada d'Empuriabrava quan la marina de Castelló d'Empúries començava a ser coneguda a tota Europa per la seva especial configuració amb canals navegables. Scopas es va inaugurar el 25 d'octubre de 1969. L'èxit va ser total des d'un primer moment. La música i els espectacles van estar a l'ordre del dia d'un local que va acollir grups i solistes punters d'àmbit nacional i internacional en plena efervescència, com ara Mecano, entre molts altres. També hi van passar pilots de fórmula 1, jugadors de futbol de primer nivell i molts clients que es convertien en protagonistes ballant a la pista o participant en eleccions d'hereus, pubilles i reines i reis de la bellesa. L'any 1978, Scopas va créixer en espai i serveis. La seva història es va acabar el 1992, però a la biografia del local hi ha quedat el nom dels seus impulsors, entre elles el de Ramon López. Tenia dos fills, Maika i Joan Ramon, i tres nets. Com a empresari, també va impulsar el Pàrquing 2 de Figueres.

La cerimònia de comiat de Ramon López té lloc, aquest dijous, 6 de juny, a les quatre de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.