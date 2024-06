Figueres aprova el comissionat que ha d'atraure estudis universitaris en l'horitzó 2030

El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat, aquest dijous, el Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària, que presideix l'exconsellera de la Generalitat Àngels Chacón. El dictamen ha tirat endavant amb el vot favorable de tots els grups municipals i una esmena per ampliar la representativitat a les vocalies.

Aquest és el tercer comissionat tenia previst engegar el govern de Jordi Masquef en aquest mandat. Fins ara ja s'han creat el de la Transformació ferroviària, presidit per l'exalcalde i economista Joan Armangué, i el de la memòria històrica, que encapçala l'historiador i professor universitari Enric Pujol.

Àngels Chacón Feixes (Igualada, 1968) és llicenciada en dret per la UB. Va ser directora general d'Indústria de la Generalitat abans de ser nomenada consellera d'Empresa i Coneixement en el govern de Quim Torra. Va ser candidata a la presidència de la Generalitat per al Partit Demòcrata a les eleccions del 2021 al Parlament de Catalunya.

Dues vicepresidències

El Comissionat té com a vicepresidents els regidors Manuel Rodríguez i Anna Morillas, titulars respectivament de les àrees de Promoció Econòmica i Educació. La primera reunió formal d'aquest ens és prevista per dissabte, a l'auditori de Caputxins.

A més de la presidenta i els vicepresidents, el ple també ha designat els membres nats del Comissionat, que està format per representants del món educatiu, empresarial i dels grups municipals.

El projecte del govern sobre aquest grup de treball respon a la necessitat "d'ampliar i millorar l'oferta formativa a Figueres, no només per adequar-la a les necessitats de present i futur de l'entorn laboral, sinó també la de posicionar a la ciutat com a pol de generació i retenció de talent. La formació professional, la formació universitària i la d'especialització professionalitzadora són indiscutiblement essencials per l'accés a llocs de treball qualificats i el creixement personal i professional de molts joves".

Entre els seus objectius hi ha la "redacció, aplicació i seguiment del pla estratègic 'Figueres Universitària 2030', per a l'atracció i implantació d'estudis universitaris a la ciutat de Figueres".

Qui forma part del Comissionat?

El ple de l'Ajuntament ha nomenat com a membres del Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària de Figueres a les següents persones, cap de les quals serà retribuïda econòmica per formar-ne part:

Presidenta

Àngels Chacón Feixes

Vicepresidents

Manel Rodríguez Plana

Anna Maria Morillas Millán

Vocals

Montse Aguer Teixidor

Sergi Iglesia Reina

August Conesa Compte

Miquel Roura Roig

Dídac Lee

Anna Maria Puig Griessenberger

Ricard Sayeras Quera

Pere Padrosa Pierre

Gemma Coll Arnall

Frederic Carbó Pujol

Joan Manuel Soldevilla Alberti

Joan Ramon Puig Pellicer

Xavier Prats Ros

Joaquim Bruguera Oliveras

Helena Cortada Sués

Anna Maria Ortega Bueno

Albert Masoliver Pagès

Javier Suqué Mateu

Oriol Aguilà Vila

Carme Cascuberta Comas

Antonio Escudero Martínez

Miquel Gotanegra Portell

Marta Felip Torres

Eduard Ymbert Escuadra

Joan Cano Yáñez

Anna Triola Teixidor

David Maldonado Gutiérrez.

Fátima Bosch Tubert

Pere Casellas Borrell

Agnès Lladó Saus

Josep Lluís Tejeda Martínez

Àngela Domènech Roqueta

Jordi Vivo Fernández

Carles Genover Ribas

Xavier Colomer Teixidor

