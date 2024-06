El govern francès anuncia la reobertura del coll de Banyuls i tres passos fronterers més

El govern francès ha anunciat la reobertura del coll de Banyuls i tres passos fronterers més com el coll de Manrella, la ruta de la Vinyola i el camí d'Aja, situats entre l'Alt Empordà i la Cerdanya. "El Ministeri de l'Interior ha comunicat la reobertura administrativa de quatre punts de passatge autoritzats (PPA) entre França i Espanya", ha informat en un comunicat la Prefectura dels Pirineus Orientals, a dos dies de les eleccions europees. "Les quatre carreteres es reobriran molt aviat, tan bon punt es puguin fer les operacions de retirada dels obstacles físics col·locats a les vies", ha precisat l'organisme. Aquestes quatre carreteres estaven tallades des del gener del 2021 per "combatre la immigració il·legal i l'amenaça terrorista".

Diversos col·lectius catalans i nord-catalans –entre els quals Esborrem la frontera- havien protagonitzat protestes en els darrers mesos per reclamar la reobertura dels passos. Al coll de Banyuls s'havien produït fins a mitja dotzena d'accions com la retirada simbòlica de les pedres de grans dimensions que barraven el pas, amb l'ajuda d'una excavadora. En poques hores, la Prefectura dels Pirineus Orientals tornava a tancar el coll, que es corona a 355 metres d'alçada i connecta Espolla (Alt Empordà) amb Banyuls de la Marenda (Rosselló). "D'acord amb els articles 25 i 27 del codi de fronteres de Schengen, França mantindrà els controls a les seves fronteres interiors per un nou període de sis mesos fins al 31 d'octubre del 2024", ha afegit el Ministeri de l'Interior francès.

"En el context d'activació del pla 'Vigipirate' i de l'alt nivell de pressió migratòria a les fronteres, la cooperació policial entre França i Espanya es reforçarà encara més en el marc d'aquesta reobertura", ha conclòs la Prefectura dels Pirineus Orientals.