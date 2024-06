Figueres crea un comissionat per impulsar el talent, la formació professional i universitària

Figueres va presentar el dissabte al matí el Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària. Aquesta mesura, aprovada en Ple Municipal el passat dijous, 6 de juny, té com a objectiu principal impulsar el talent, la formació professional i contínua i atraure els estudis universitaris a la ciutat. En la primera reunió, celebrada a l’Auditori dels Caputxins, es van traçar les línies de treball d’aquest nou òrgan i també es van posar sobre la taula les inquietuds i propostes de tots els seus membres. El comissionat està format per representants de tots els sectors socioeconòmics del territori i de tots els grups polítics del Consistori i presidit per l’exconsellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, va destacar la importància de la reunió entenent que «la creació d’aquest comissionat és un pas important pel futur de Figueres i la comarca i posa les bases del camí per repensar i construir el futur de la ciutat, què volem ser i com ho farem, com retenir el talent dels nostres joves, com repensar la formació professional i contínua adaptada a les necessitats dels sectors i del mercat laboral, com implantar de manera realista i coherent els estudis universitaris a Figueres.»

El Comissionat compta amb la presència de membres tan diversos com directors i presidents d’entitats i empreses com els Museus Dalí, la Fundació Salut Empordà, l’Institut d’Estudis Empordanesos, la DO Empordà entre altres, a banda dels representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Figueres.