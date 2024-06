Un mort i un ferit greu en un xoc frontal a l'N-II al Far d'Empordà

El conductor d'un cotxe va morir aquest dimarts a la nit en un accident de trànsit a l'N-II al seu pas pel Far d'Empordà. La víctima mortal, E.R.D., era un veí de Quart de 41 anys.

El tràgic succés va produir-se cap a les deu de la nit i per causes que es desconeixen i els Mossos investiguen, es va produir un xoc frontal de dos cotxes a l'N-II a l'altura del quilòmetre 751,2 al Far, a l'anomenat cinturó de Ronda de Figueres.

Arran dels fets, es van traslladar a la zona sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A conseqüència de l’accident, un dels conductors va quedar atrapat dins del vehicle i els serveis d'emergències ja no van poder recuperar-lo i va morir arran del fort impacte.

El conductor de l’altre vehicle de la seva banda va resultar ferit greu i el van evacuar amb ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Sis morts el 2024

Aquest és el segon accident de trànsit mortal en via interurbana en només quatre dies a les comarques de Girona. El dissabte passat un jove de 18 anys a morir atropellat a la C-35 a Llagostera. Amb aquesta ja són sis les persones que han perdut la vida a les carreteres gironines des de principis d'any.

El Servei Català del Trànsit informa que sumant aquesta víctima del Far són 52 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.