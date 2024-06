Enxampats quan tornaven de robar uns 100 metres cable de coure a Torroella de Fluvià

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones quan tornaven de robar uns 100 metres cable de coure a Torroella de Fluvià

Els arrestats són un home -ja tenia antecedents policials- i una dona, de 42 i 25 anys respectivament a qui s'acusa de ser presumptes autors d’un delicte de furt i danys.

Els fets van ocórrer el dimarts dia 11, cap a un quart d’onze de la nit, quan una patrulla de la comissaria de Roses va rebre l’alerta per adreçar-se a la població de Torroella de Fluvià on s’havia localitzat un vehicle que podria estar implicat en la sostracció de cable telefònic.

La informació es centrava sobre uns individus que anaven en un vehicle tot terreny que presumiblement, furtaven, tallaven i recollien el cable de coure. Quan la patrulla va arribar al lloc on inicialment s’havia detectat el cotxe, no van trobar-lo i van decidir fer una vigilància en alguns camins secundaris per poder interceptar-lo.

Les eines recuperades i que s'utilitzen per tallar el cablejat / Mossos

Poc després, van detectar el vehicle sospitós que venia des dedarrerea el cementiri i anava cap a la seva posició, indica el cos policial. Els agents el van aturar i van fer les comprovacions pertinents. Durant l’escorcoll van trobar més de 12 eines tipus cisalles, martells, claus, entre altres. També van intervenir 71 talls de cable de coure d’1,30 metres i d’1,50 metres. Un total d’uns 100 metres lineals de cable de coure.

Davant les evidències els Mossos van detenir l’home i la dona que circulaven amb el turisme i van requisar les eines i el cable sostret. La investigació no es dóna per tancada i els agents també investiguen si els autors podrien estar relacionats amb fets similars.