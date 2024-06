L'Estat aprova el projecte per connectar la futura variant desdoblada de l'N-II al sud de Figueres amb l'AP-7

El Ministeri de Transport i Mobilitat ha aprovat provisionalment el projecte que ha de permetre connectar la futura variant desdoblada al sud de Figueres amb l'AP-7. L'obra té un pressupost de 49,7 milions d'euros i busca resoldre l'enllaç entre l'N-II transformada en una carretera amb diversos carrils -i amb el projecte en redacció- i l'autopista. També preveu la construcció d'un aparcament d'emergència i la remodelació de l'enllaç de l'AP-7. L'actuació, a més, anul·larà els moviments que es duplicarien amb l'enllaç existent de l'AP-7: la sortida de l'autopista cap a Figueres en sentit la Jonquera i la incorporació a l'autopista en sentit Girona des de Figueres, que ara tenen un pitjor traçat.

El plànol del projecte amb el punt on s'actuarà. / ACN

El projecte, que es publicarà properament al BOE per sotmetre'l a informació pública, comença al tronc de l'AP-7 amb dos ramals, un de sortida i un d'incorporació. El nou traçat, en la seva connexió amb l'autopista, permetrà la sortida dels vehicles que circulin procedents de Girona i en sentit França cap a la variant de Figueres. A més, permetrà la incorporació a l'autopista dels vehicles provinent de la variant en sentit sud cap a Girona. Després, el traçat continuarà cap a Figueres buscant el traçat actual de l'N-II. El tronc de l'actuació acaba amb la connexió amb el traçat del següent tram de la variant de Figueres, que actualment està en redacció i amb el que s'estan coordinant les actuacions.

Al final del tram, hi ha l'enllaç de Figueres sud que es remodelarà prenent com a punt de partida la rotonda que hi ha a l'oest i que connecta amb l'AP-7 i les carreteres N-IIa i C-26. D'aquesta manera, es transformarà en un enllaç que, a més, permetrà la connexió amb el polígon industrial de Vilamalla. Així mateix, l'actual N-II provinent de Bàscara connectarà amb la rotonda de l'enllaç i quedarà integrada al projecte. Els nous moviments previstos duplicaran alguns dels existents a l'enllaç de l'AP-7. Per això, s'anul·laran els de la sortida de l'autopista cap a Figueres en sentit la Jonquera i la incorporació a l'autopista en sentit Girona des de Figueres, que ara tenen un pitjor traçat.

Un eix de connexions

Transports remarca que l'N-II exerceix de connexió entre les poblacions de Girona i Figueres i forma part del corredor que va fins a la frontera, a més de fer l'accés a poblacions turístiques com Roses, Castelló d'Empúries, urbanitzacions i platges que provoquen un gran volum de trànsit sobretot durant l'estiu. A més, l'N-II serveix de connexió per a poblacions properes com Pontós, Ermedàs, Garrigàs, Vilamalla, Creixell, Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà o Figueres.

A banda d'aquesta actuació, el ministeri està treballant en la redacció dels projectes de desdoblament de l'N-II a la variant de Figueres, la connexió al nord amb l'AP-7 i la variant de Vilafant i l'enllaç al centre de Figueres. L'actuació s'engloba en el programa que el Ministeri de Transports està desenvolupant a l'AP-7 i l'AP-2 després de la liberalització de les autopistes a Catalunya i que compta amb una inversió total de més de 1.000 milions d'euros.