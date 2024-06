Fira del Peix Blau a l'Escala amb mercat de productes marítims

L'Escala celeba demà la Fira del Peix Blau inclosa dins el pograma Viu en Blau i el concert dels guanyadors de la segona edició del concurs Escenari Portalbau.

La fira, que es duu a terme al port de l'Escala, es posa en marxa a les 11h del matí, amb l'obertura del mercat de parades de productes marítims i l'entrega de premis del concurs de dibuix escolar del peix blau. El mercat estarà obert fins les 22h.

Durant la jornada hi ha diverses activitats programades, com visites guiades al Maram i al port, un taller de potws d'anxoves, l'actuació de David el mag, un taller de pintura amb Karlos Mayet, degustacions i tast a cegues de vins, taller de la barca Paca, fideuà a càrrec dels pescadors i un concert de fi de festa amb The Covers Band.

L'edició d'aquest any també incorpora un concert, a partir de les 18h, a càrrec dels tres guanyadors del concurs Escenari Portalblau : Bivac, Santa Mandra i Emé.