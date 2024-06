La Fundació de Kilian Jornet restaura un sender del parc de cap de Creus

La Kilian Jornet Foundation i el moviment d’empreses B Corp, que agrupa una desena de companyies, han portat a terme aquest matí una acció al Parc Natural de Cap de Creus amb la restauració d’un sender que porta des del Mas Ventós fins a l’ermita de Sant Onofre. L’objectiu és oferir als visitants espais adequats de passeig i evitar que es transiti per altres zones i que això les malmeti.

B Corp és moviment que té com a missió transformar el panorama empresarial per contribuir a cuidar la societat i el planeta. Per la seva banda, la fundació de l’esportista Kilian Jornet, entre altres programes té el de restauració de senders, Restore de Trails .

La d'avui és la primera acció col·lectiva amb B Corp. Professionals d’una desena de companyies han participat en l’acció a la zona (Holaluz, Nespresso, Chiesi, Buff, Liquats, Vegetals (YoSoy), AguaKMG, Volies, PiCVISA, Incapto i SEK, i Eduatrion Group.

S'han reunit a primera hora del matí membres del moviment, de la Fundació i del parc i assessorats per experts.

Kilian Jornet explica que la principal missió de la fundació «és la preservació de les muntanyes i el seu entorn». I amb aquest objectiu, el projecte en el qual s’emmarca l’acció d’avui, pretén «la restauració de senders de muntanya i àrees naturals degradades». Considera que «les senderes de muntanya són més que camins en entorns naturals; són infraestructures culturals i històriques essencials» i, per tant, «mantenir i regenerar aquets senders és fonamental per a la nostra connexió i accés a la naturalesa».

El director del Parc Natural, Ponç Feliu, constata que sempre «es recomana als visitants fer ús dels itineraris oficials, els quals permeten gaudir de l’entorn sense provocar un impacte ambiental». Recorda que al parc hi ha «zones extremadament fràgils i sensibles on es localitzen hàbitats amenaçats i espècies singulars o fins i tot endèmiques».

Un sender amb pendent

Un dels tècnics que ha participat en la jornada, Xavi Laporta, posa de manifest que tots els senders de cap de Creus «tenen uns pendents importants i són senderes molt transitades, sobretot a l’estiu». L’acció s'ha fet sobre un dels senders pronunciats i que l’inici queda «molt amagat i difós, i aquestes dues variables propicien que existeixi una forta erosió en la sendera». S'han marcat els límits a les parets laterals i fins i tot en algun punt s'ha empedredat amb pedra seca. El resultat és facilitar la identificació i el manteniment del sender, «que farà que l’erosió no s’emporti la terra, i millorarà molt l’estat visual del parc en un dels punts de major accessibilitat».

El camí està situat a tocar Sant Pere de Rodes, des de la zona de Mas Ventós on hi ha una àrea de descans i mirador a la badia i l’ermita de Sant Onofre.

La directora executiva de B Corp , Belén Viloria, remarca que «la col·laboració per a la restauració de l’àrea natural del Parc Natural de Cap de Creus és un clar exemple de la força que tenen les empreses per generar un impacte positiu en el món i s’alinea totalment amb el nostre propòsit de transformar el panorama empresarial en un actor clau»: