Roses encara el futur del mercat cobert amb un nou edifici funcional de 800 m2

Després d’anys d’obstacles per determinar quin serà el futur del Mercat Cobert Municipal de Roses, l’Ajuntament ha decidit apostar per una nova solució per revitalitzar-lo. La proposta actual contempla la construcció d’un nou mercat d’uns 800 m2 a la ubicació on actualment se celebra el mercat de la fruita dels diumenges, just davant del mercat municipal existent. Aquesta estratègia permetria mantenir el servei de mercat durant tot el procés i, un cop finalitzada la construcció del nou mercat, s’enderrocaria l’antic edifici per crear una gran plaça amb un aparcament subterrani.

Projecte definitiu

Actualment, l’ Ajuntament de Roses ha encarregat la redacció del projecte definitiu, que confirmarà els costos exactes i la viabilitat de la nova proposta. «Els estudis preliminars són optimistes quant a la viabilitat i sostenibilitat del nou mercat», explica el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens. Les obres podrien durar aproximadament un any i mig i representarien una oportunitat de revitalitzar una part essencial de la ciutat de Roses. Aquest projecte no només millorarà els serveis per als residents i els comerciants, sinó que també impulsarà l’economia local, garantint un mercat modern i funcional per als anys vinents, apunta el regidor.

El nou mercat tindrà les dimensions adequades per acomodar els comerciants actuals, una vintena actualment. «A més, permetrà la construcció d’un aparcament subterrani, una característica molt valorada pels compradors i que també donarà servei als veïns del barri». Segons Llorens «aquesta solució és la que millor encaixa des d’un punt de vista urbanístic, ja que el nou edifici s’integrarà millor amb l’entorn, ocupant un espai adequat per la zona».

Opció descartada

L’opció de remodelar l’actual mercat va ser descartada, ja que significaria tancar el mercat durant aproximadament un any i mig, deixant els comerciants sense lloc per treballar i els clients sense poder comprar. Aquesta interrupció prolongada podria canviar els hàbits de compra dels residents, amb el risc que no tornessin una vegada acabades les obres, explica Llorens. A més, el cost de la remodelació seria molt elevat. Una altra opció que es va explorar va ser col·laborar amb un promotor privat. Aquesta proposta implicava cedir el solar a l’empresari, qui s’encarregaria de tots els costos de construcció a canvi de la cessió del solar. Tot i que aquesta solució semblava prometedora, no va arribar a fructificar, ja que els paradistes haurien d’assumir costos massa alts.