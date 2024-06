Empúries serà la seu de la Trobada Jove de l'Alt Empordà 2024

Empúries serà la seu de la Trobada Jove de l'Alt Empordà 024, que tindrà lloc el 18 de juliol amb activitats gratuïtes pels joves que durant l’estiu participen en activitats de lleure, casals, Espais Joves i entitats juvenils. Està previst que hi participin prop de 500 joves d’entre 12 i 18 anys de la comarca. La festa començarà a les 4 de la tarda i finalitzarà a les 10 de la nit amb la música de Banda Neón.

La Trobada Jove, que organitza el Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb els ajuntaments de Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala i Figueres té per objectiu facilitar un espai d’intercanvi d’experiències de lleure juvenil durant l’època de vacances d’estiu. "És molt important que des de les institucions seguim treballant coordinadament per fomentar aquests espais de coneixença i interrelació entre els joves de la nostra comarca, espais on es promou un lleure orientat als valors, el civisme i la convivència", ha explicat la consellera de Joventut, Núria Escarpanter, durant la presentació de l'esdeveniment, que s’ha fet als jardins del Museu Arqueològic d’Empúries aquest dilluns 17 de juny.

Empúries com a protagonista

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, ha manifestat durant la presentació estar "molt content" que Empúries aculli la trobada. "Amb activitats com aquestes fem valdre un element patrimonial tan important per a la nostra comarca com les Ruïnes d’Empúries i apropem als joves al lleure però també a la cultura i història del nostre territori". En aquest sentit, enguany la Trobada comptarà amb un programa farcit d’activitats gratuïtes inspirades en l’entorn clàssic on es duran a terme, i per això s’anima als participants a dur algun element decoratiu que recordi la cultura grega.