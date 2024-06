Festival de Ioga al jaciment d'Empúries

El Festival Emporiom Yoga, a l'Escala, va celebrar diumenge la tercera edició al jaciment d'Empúries amb totes les entrades venudes.

Durant sis hores es van realitzar diverses pràctiques i activitats.

Els organitzadors compten amb la col·laboració del Col·lectiu OM i la Salada Ioga. El 50% dels del que s'ha recaptat anirà destinat al projecte Wide Childrens Home, un petit orfanat d'Arunachala, a l'Índia.

El festival es va celebrar amb un matí immersiu de ioga i benestar amb activitats com hatha i kundalini ioga, nutrició, comunicació celestial, naad ioga i kirtan.

El projecte el va començar fa tres anys Taïs Botinas i s'ha anat ampliant creant una xarxa al territori i sumant esforços. "Emporiom Yoga no seria possible sense el suport d'una xarxa de persones mogudes per un amor al ioga, i a tot el que el ioga ens aporta en les nostres vides", afirma la directora.