Els pobles que depenen de Darnius-Boadella celebren el pas a emergència I però avisen: "La situació encara és crítica"

Els municipis que s'abasteixen del pantà Darnius-Boadella celebren canvi d'emergència II a I però alerten que la situació encara és "crítica". La regidora de Medi Ambient de Figueres, Núria Bartrolich, diu que el canvi només afecta a la dotació per persona i dia, que passa dels 180 litres als 200."No hi ha un canvi substancial i nosaltres seguirem treballant en les mateixes mesures", assegura Bartrolich. Per la seva banda, l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot, diu que és "una bona notícia" que les reserves d'aigua hagin millorat però insisteix que la situació és "pitjor que l'any passat" i demana "prudència". "Hem de mantenir les mateixes precaucions. Seguim en emergència", afirma.

El Govern ha decidit aquest dimarts que el sistema Ter-Llobregat retorni a la fase d'alerta i que Darnius-Boadella passi d'emergència II a I. A l'Alt Empordà, les pluges dels últims mesos ja van permetre relaxar fa unes setmanes les restriccions als que depenien de l'aqüífer Fluvià-Muga i ara als 12 municipis que s'abasteixen del pantà.

En concret, el canvi afecta els municipis de Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d'Empordà. I suposa que els habitants d'aquests municipis podran consumir 200 litres per dia, 20 més que en fase II d'emergència (180).

A la capital altempordanesa estan tranquils perquè han "fet els deures". De fet, segons les dades de maig, tenen un consum de 159 litres per habitant i dia. "Ja teníem la mirada posada en l'emergència III", diu Bartrolich.

Per això, la regidora diu que el canvi, en realitat, no canviarà res perquè el govern municipal continuarà amb les mateixes mesures i fomentant l'estalvi d'aigua. "Seguim en emergència. Les pluges d'aquesta primavera ens donen més temps però nosaltres no volem abaixar l'accelerador", afirma.

En el mateix sentit, Massot diu que és una bona notícia però insisteix que la situació encara és molt complicada i "pitjor" que l'any passat. "Per tant, alegria però amb moderació. Hem de demanar a les persones que siguin curoses amb l'estalvi d'aigua perquè continuem en emergència".

"Crec que des de les administracions hem d'estar contents que puguem passar l'estiu amb tranquil·litat que si no hagués plogut ;però hem de seguir amb les mateixes precaucions", insisteix.