Masquef vol endurir les multes d'incivisme i "més control" en els ajuts a Figueres

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, es compromet a revisar l'ordenança de civisme per endurir les sancions contra els incívics "multireincidents", a impulsar treballs en benefici de la comunitat per als "insolvents" i un major control en l'atorgament d'ajuts socials. En un acte de balanç del primer any de mandat, Masquef ha defensat la feina feta i ha presentat el Pla d'Acció Municipal del seu govern que porta per títol 'Ciutat, persones, futur. Un compromís amb Figueres', un "full de ruta" on planteja projectes a curt, mitjà i llarg termini. Durant l'acte, Masquef ha fet especial incís en la seguretat, l'incivisme, la neteja, l'habitatge i la necessitat de recuperar "l'orgull" de ciutat, entre d'altres.

Junts va recuperar l'alcaldia de Figueres a les eleccions del maig del 2023 de la mà de Jordi Masquef. Masquef ja va guanyar les eleccions del 2019 amb vuit dels 21 regidors en joc, però un pacte a quatre bandes entre ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres li van arrabassar. Les municipals de l'any passat li van concedir una victòria aclaparadora i la llista de Masquef va aconseguir la majoria absoluta més gran de la història de la ciutat amb 13 regidors.

Un any després, Masquef ha protagonitzat aquest dilluns un acte de balanç a l'Auditori dels Caputxins on ha presentat el PAM i l'enquesta ciutadana on han participat més de 500 figuerencs. En un format en forma d'entrevista i amb la participació de regidors i ciutadans a través de vídeos, Masquef ha defensat la feina feta durant aquest primer any -tot i que ha admès que encara en queda molta per fer- i ha presentat el "full de ruta" del govern. El document gira entorn de tres eixos: la ciutat, les persones i el futur. I desgrana diversos projectes tant a curt com a llarg termini.

Entre les principals prioritats, la seguretat i l'incivisme. De fet, aquest també és un dels aspectes que més preocupen a la ciutadania de Figueres i així s'ha constatat a l'enquesta ciutadana. En aquest sentit, el govern preveu a incrementar anualment la plantilla de la Guàrdia Urbana fins arribar als 93 agents, desplegar les càmeres lectores de matrícules i les de videovigilància per "blindar" el centre històric i els principals punts conflictius. També preveu incorporar un dron policial per donar suport a la policia.

L'acte de balanç del primer any de mandat a l'auditori dels Caputxins de Figueres. / Gemma Tubert

"Tolerància zero"

En matèria de civisme, s'ha compromès a mantenir "mà dura" i "tolerància zero" amb campanyes informatives i sancionadores. En aquesta croada, aposta per la col·laboració entre cossos policials i per impulsar treballs en benefici de la comunitat, com a mesura alternativa a la sanció en persones que es declarin insolvents. L'objectiu és que paguin les sancions per infringir les ordenances en benefici de la ciutat. "Si no poden fer front a la multa no se'n poden anar 'de rositas'", ha dit Masquef.

En aquest sentit, el govern municipal preveu revisar l'ordenança de civisme i convivència i que endurir les sancions per als "multireincidents". A més, el PAM preveu incorporar sistemes un sistema de pagament instantani de sancions de trànsit per a vehicles estrangers que cometin infraccions a la ciutat.

Drets i "deures"

D'altra banda, Masquef ha dit que l'administració ha de ser "àgil" i ha de facilitar els tràmits a la ciutadania, però també ha dit que, en relació a les ajudes socials, hi ha drets però també deures. "És un terreny pantanós, però s'ha de tocar i no posar el cap sota l'ala. Un regidor em deia no podem ser els 'pagafantes'. S'ha de lluitar contra la cultura dels subsidis", ha dit

Neteja i mobilitat

En l'àmbit d'urbanisme i espai públic, Masquef també ha destacat la imminent licitació del nou contracte de recollida de residus o la implantació d'una "brigada ràpida" per reparar actes vandàlics, pintades o desperfectes a l'espai públic, entre d'altres.

Pel que fa a la mobilitat, aposta per garantir l'aparcament gratuït als principals accessos i preveu un pla d'aparcaments amb més de 1.000 noves places en els propers quatre anys. També preveu ampliar les àrees verdes d'aparcament i una pacificació progressiva del trànsit rodat al centre històric.

En matèria d'habitatge, Masquef aposta per impulsar promocions i borses de lloguer per a joves i gent gran; ajuts al lloguer per als majors de 65 anys; actualitzar el cens d'habitatges buits i fer-ne un de nou per detectar els que estan ocupats.

En l'àmbit educatiu, planteja establir una seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a la ciutat o aconseguir un conservatori de música, entre d'altres.

El PAM també preveu un estudi de rehabilitació de l'antiga plaça de Braus per convertir-la en una "àgora oberta" per a esdeveniments i concerts i l'impuls de nous polígons industrials a nord i a la zona del Molí de l'Arròs.

La zona oest, projecte de futur

A llarg termini i amb horitzó al 2030, el pla preveu deu sectors de desenvolupament i projectes estratègics. El primer a l'oest, que englobarà la zona de l'estació de l'AVE, la nova sortida de l'AP-7 al centre de la ciutat, la perllongació de la C-31 i la reurbanització del carrer Avinyonet.

A nord, amb la creació d'un nou polígon industrial i el desenvolupament del Parc de les Aigües i el sector Cendrassos i dos més a l'est, als barris de l'estació i l'eix Vilallonga fins a Vilatenim. A la banda sud, planteja la creació d'un pol de salut juntament amb el nou pavelló previst a l'Olivar Gran.

Al centre de la ciutat, el PAM contempla diversos projectes estratègics: el de la Sala Edison o la finalització de les obres del Casino Menestral, que ha assegurat que es "desencallarà" de forma imminent.

"Un projecte de ciutat"

Masquef també ha defensat la necessitat de recuperar "l'orgull figuerenc" i ha apel·lat al suport de la ciutadania -també dels regidors de l'oposició- per fer possible el que ha qualificat de "projecte de ciutat" i "no de partit".