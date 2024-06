Un conductor molt begut estavella el cotxe contra la terrassa d'un restaurant de Figueres

Un conductor molt begut va estavellar aquest dimecres el cotxe contra la terrassa d'un restaurant del centre de Figueres.

Això va succeir cap a dos quarts d'onze de la nit en un local del carrer Narcís Monturiol. Un conductor que anava en un Renault 19 vermell que circulava pel vial va acabar sortint de la calçada i pujant al cim de la vorera. Arran de la sortida de via, el vehicle va acabar encastat contra les jardineres d'un restaurant i també va moure les taules de la terrassa on sol haver-hi els clients, per sort no n'hi havia en el moment dels fets.

Arran dels fets es va mobilitzar la Guàrdia Urbana de Figueres així com el SEM. Treballadors i clients del local van sortir ràpidament del restaurant en veure l'accident de trànsit i les destrosses.

Amb tot però, sortosament no es van haver de lamentar ferits. Els agents de la Guàrdia Urbana de la seva banda van practicar la prova d'alcoholèmia al conductor que presentava símptomes d'estar sota la influència d'alguna substància. Va donar un positiu penal de 0,86 mg/litre d'aire expirat, això representa més que triplicar la taxa permesa màxima que es troba en 0,25 mg/litre.

Arran d'això, el van denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota l'efecte de les begudes alcohòliques.